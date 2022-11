"Le problème est en dehors des terrains" : le foot amateur alsacien face à une hausse des violences

"Ce qu'il se passe le samedi après-midi, c'est pas bon." En tant que délégué du district et membre de la commission des compétitions, Eric Barconnière fait souvent le tour des terrains de football alsaciens le week-end. Depuis quelques mois, il devient de plus en plus inquiet. "Quand on voit des rencontres U11 (11 ans et moins) arrêtés... Ce n'est pas normal."

ⓘ Publicité

De plus en plus "d'incidents majeurs"

"Sur le terrain les jeunes jouent. Le problème, est en dehors des terrains. Souvent, ce sont les parents. Ils croient que leur gamin va devenir un champion du monde", poursuit Éric Barconnière. Le constat est partagé par les présidents de clubs que nous avons interrogés.

"J'ai vu des parents insulter des enfants. Avec des insultes pas vraiment soft", s'alarme Alain Leveaux, président du groupe GIHR, qui regroupe les jeunes de 4 clubs du Haut-Rhin (Fessenheim, Hirtzfelden, Meyenheim, Réguisheim).

Selon le district d'Alsace de football, le nombre d'incidents sur les pelouses n'a pas vraiment augmenté. On tourne autour 60 incidents par weekend sur 1800 matchs joués, soit 3%. Ce sont les événements "majeurs" qui sont en essor.

Le sujet des violences sur les terrains de foot était au cœur de l'Assemblée générale des clubs alsaciens à Hirtzfelden (Haut-Rhin) samedi 5 novembre © Radio France - Jules Hauss

"Depuis la reprise et la fin des restrictions covid c'est dramatique, admet Marc Hoog, le secrétaire général du district d'Alsace de football . Alain Leveaux s'inquiète lui carrément pour l'avenir de la discipline : "Clairement on va perdre des enfants et si on n'a plus de jeunes, on n'aura plus de seniors. Ça commence dans les catégories jeunes. Il y a bien un arbitre pour les protéger, mais ça ne suffit pas."

Les arbitres, souvent pris pour cible , pourraient aussi manquer à l'avenir. "On n'a déjà plus assez d'arbitres, il faut aussi arrêter de s'en prendre à eux", alerte Rémy Eckert, le président du club d'Hirtzfelden. "Moi j'essaie de les soutenir le plus possible. Quand un attaquant fait une erreur on ne s'en prend pas à lui. Il faut que ce soit pareil avec les arbitres."

Selon Marc Hoog, c'est "une réflexion collective, sur le long terme" qui permettra de calmer les esprits. En attendant le district veut accompagner les clubs dans lesquels ces incidents au lieu. "Nous nous approchons des clubs en difficulté pour essayer de voir avec eux comment mieux gérer l'accueil des supporters. Ça passe par un contact permanent avec les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir le plus vite possible en cas d'incident."

La ligue va également augmenter les sanctions, avec des suspensions plus importantes pour les joueurs et clubs concernés.