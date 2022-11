À Dijon, des militants s'allongent dans la rue pour appeler au boycott de la Coupe du monde au Qatar

"Footage de gueule", "Coupe de la honte", "Carton rouge pour le Qatar". Ce sont les messages que l'on pouvait lire sur les pancartes des militants d' Extinction Rebellion Dijon ce samedi 19 novembre. Ils se sont rassemblés sur la place François-Rude, en centre-ville, pour une action coup de poing où ils se sont allongés au sol pour interpeller les passants. Ils demandent un boycott citoyen de la Coupe du monde de football au Qatar qui démarre ce dimanche 20 novembre.

Le boycott de la compétition

Les militants dénoncent un drame écologique et humain. Ils en appellent à François Rebsamen, le maire de Dijon, qui a annoncé il y a quelques semaines que la Ville ne boycotterait pas l'événement . Le maire a même parlé d'écrans géants dans la ville si les Bleus arrivent en demi-finale. "C'est terrible. Il ne met pas d'écran géant tant qu'on n'est pas en quart de finale, je ne vois pas ce que ça change, s'indigne Myo, militante d'Extinction Rebellion Dijon. Pour moi, les morts, ils sont morts et les atrocités, elles sont là. Qu'on soit en quarts de finale ou pas. Pour moi, ce n'est pas du foot, c'est du foot business. Le vrai foot, ce n'est pas ça. C'est un foot qui est social, un foot qui réunit, un foot qui se bat contre les inégalités. Aujourd'hui, si je peux passer un message à monsieur Rebsamen, c'est : boycottez !"

Myo dénonce l'impact environnemental et social de cette compétition. "On ne peut plus construire des stades climatisés à ciel ouvert au Qatar, ce n'est pas possible, explique-t-elle. Organiser une coupe de foot dans un désert, c'est juste une absurdité énorme. Il y a aussi un côté social. Ce sont des travailleurs qui sont morts là-bas. On leur a retiré leur passeport, leur permis. Aujourd'hui, on parle de travailleurs exploités, de travail forcé. C'est d'esclavage moderne en fait, et on ne peut pas cautionner ça aujourd'hui."

Une "contre-Coupe du monde"

Le collectif Extinction Rebellion Dijon organise une nouvelle action ce dimanche après-midi. Un "Foot 2 rue" à partir de 16 heures sur la Place François-Rude, à nouveau. Une "contre-Coupe du monde" ouverte à tous. L'objectif est de jouer au ballon en même temps que le premier match de la vraie Coupe du monde au Qatar.