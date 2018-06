Dijon, France

Pour sa troisième saison consécutive en Ligue 1, le DFCO peut déjà compter sur le nombre de 5000 abonnés. Trois semaines après le début de la campagne de réabonnements, place aux nouveaux abonnés. Si ça ne se bouscule pas aux portes du stade Gaston Gérard (voir photo plus haut), les dirigeants du Dijon Football Côte-d'Or sont rassurés : le nombre d'abonnés pour la saison 2018-2019 devrait être en hausse : "on espère atteindre la barre des 5700 abonnés, ce qui pour un club comme le DFCO, serait une excellente nouvelle", affirme Nicolas Scamtamburlo, le responsable de la billetterie du DFCO. Le prix moyen d'un abonnement à l'année au DFCO est de 190 euros soit 10 euros par rencontre.

Nicolas Scamtamburlo, responsable de la billetterie au DFCO : "notre objectif est d'atteindre la barre des 5700 abonnés pour la saison 2018-2019" Copier

La campagne d'abonnements se poursuit jusqu'au premier match de la saison à domicile face à Nantes le 18 août © Radio France - Stéphane Parry

Un réel engouement pour les féminines

Autre point de satisfaction pour le DFCO : l'engouement autour de l'équipe féminine. Déjà 300 abonnés de Ligue 1 ont acheté l'option supplémentaire de 20 euros pour voir les onze rencontres à domicile des filles en D1. "Avec une moyenne 1500 spectateurs cette année aux Poussots pour voir les matches de D2, on peut espérer accueillir jusqu'à 2000 spectateurs la saison prochaine," avoue Nicolas Scamtamburlo. Et pour les grosses affiches face à Lyon ou Paris, la rencontre se jouera au stade Gaston Gérard devant un public sans doute encore plus nombreux.

Pour s'abonner, il faut se rendre au stade Gaston Gérard du lundi au vendredi (9 heures-18 heures) ou sur Internet sur le site du DFCO.