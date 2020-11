A Dijon, le DFCO va jouer sans public au moins jusqu'en janvier et débutera la coupe de France plus tard

Les matchs vont se poursuivre sans public au Stade Gaston Gérard bien après la fin du reconfinement. L'Elysée annonce ce mardi le maintien des huis clos au moins jusqu'en janvier, et le retour du public s'effectuera ensuite à nouveau avec des jauges évaluées en fonction de l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

Le président Emmanuel Macron promet une aide de près de 400 millions d'euros pour le monde du sport. De nombreux clubs sont en effet au plus mal à cause de l'absence de public et de l'arrêt des championnats ou les reports des matchs.

La crise sanitaire impacte aussi la coupe de France de Football

Le 8e tour et les 32es de finale de Coupe de France, initialement prévus en décembre et janvier pour l'entrée en lice respective des clubs de Ligue 2 et Ligue 1, dont le DFCO, ont été reportés pour cause de suspension des compétitions, annonce ce mardi la Fédération Française de Football. Les compétitions "amateur" étant toutes suspendues depuis fin octobre en raison de la situation sanitaire, les tours précédents n'auront pas pu se tenir avant ceux prévus pour mi-décembre et début janvier:

"La FFF travaille avec les ligues régionales pour la reprogrammation en janvier du 6e tour et du 7e tour", précise la Fédération dans un communiqué.

"La reprogrammation" des deux tours suivants, le 8e --avec l'entrée en lice de la Ligue 2 - et les 32es de finale --avec celle de la Ligue 1-- sera décidée ultérieurement en accord avec la Ligue de football professionnel", explique la fédération.