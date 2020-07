A Dijon, les footballeuses du DFCO reprennent l'entrainement

Elles ont retrouvé leurs maillots et leurs crampons. Les footballeuses du DFCO reprennent l'entrainement en préparation de leur nouvelle saison en D1. Le nouveau groupe veut tourner la page d'une saison inachevée et au goût un peu amer.

"C'est notre rentrée des classes ! " lance avec sourire l’entraîneur Yannick Chandioux . Une rentrée où le plaisir de se retrouver est visible.

"Oui ça fait du bien de retrouver le terrain et les filles", reconnait la défenseur Noémie Carage qui revient de 8 mois de blessures. "J'avais hâte de revenir. Cette coupure forcée m'a permis de soigner mon genou. Là pas de problèmes, je peux jouer dans l'axe !"

La saison 2019-2020 s'est achevée avec le confinement et a laissé les joueuses du DFCO a la 9° place du classement de D1, proche de la zone de relégation. Le nouveau groupe voit arriver de nouveaux visages, déjà 5 recrutements et 6 jeunes issues du centre de formation.

Le plaisir de retrouver le jeu et le terrain © Radio France - Olivier Estran

Encore une nouvelle recrue américaine ?

"Il y aura sans doute encore un recrutement, annonce Yannick Chandioux, je souhaite renforcer l'axe, donc une joueuse qui jouera défenseur central. On peut imaginer recruter une nouvelle joueuse américaine. On a aucun problème à les intégrer. Le championnat français fait parti des compétitions féminines les plus prisées au monde, et il y a sur le marché environ une centaine de joueuses américaines qui sont intéressées."

Yannick Chandioux, le coach des filles du DFCO sur la piste d'une dernière recrue © Radio France - Olivier Estran

Encore un recrutement à faire. Yannick Chandioux pense à... Copier

Le groupe débute son rodage, et on ne sait pas encore à qui reviendra le brassard de capitaine. Peut-être à la Numéro 10, Ophélie Cuynet qui se retrouve maintenant parmi les "anciennes" de l'équipe.

"Il n y a plus que moi qui suis là depuis plusieurs années" observe Ophélie "C'est un petit peu dommage, mais d'un autre côté ce sera un renouveau pour le club. Ça fait deux ans qu'on joue le maintien. Ce serait bien de viser un peu plus haut que la neuvieme place. On a pas mis beaucoup de buts la saison passée. C'est sûr que c'est difficile de toujours défendre et ne pas mener au score. On doit être plus offensives. J'aimerai bien inculquer les valeurs du club, qui est un club familial. A moi de faire passer tout ça"

Ophélie Cuynet, N°10 portera peut-être le brassard de capitaine © Radio France - Olivier Estran

Ophélie Cuynet ne veut pas se contenter de la 9° place Copier

Le premier match de championnat se déroulera le 5 septembre. On ne sait pas encore où ni contre qui, car le calendrier féminin n'a pas encore été dévoilé.

En attendant les joueuses du DFCO vont enchaîner 6 matches amicaux. Le premier, ce sera le 5 août dans les Alpes face au club suisse du FC Servette-Genève.