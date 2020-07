À Dinard, un premier entraînement ouvert au public depuis plus de trois mois pour le Stade Rennais

Arthur et Meriadeg, maillot de Camavinga sur le dos, pressent le pas sur le chemin qui les mène au terrain d'entraînement du COSEC de Dinard. Les deux ados ont hâte d'apercevoir leurs idoles : "Ça va faire du bien ! Trois mois sans foot là ça commençait à faire long !"

Devant les portes du COSEC, des agents de sécurité surveillent la bonne tenue de l'événement. "Votre masque, madame !" lance l'un d'eux à une supportrice peu précautionneuse. Pour permettre la venue du public, le club a imposé le masque aux fans et les selfies et autographes seront proscrits à la fin de la séance.

Sous le soleil de la Côte d'Émeraude, une vingtaine d'enfants, en stage de foot dans le secteur, sont venus assister à la séance. "Da Silva il a été bon sur le tacle !", "Maouassa il est pas mal aussi, il vient de marquer un but", "On a une bonne équipe avec Nzonzi, Grenier et Terrier !" Sur le bord du terrain, on joue aux commentateurs. Et c'est la dernière recrue Martin Terrier qui a les faveurs des plus jeunes.

A l'issue de la séance, le coach Julien Stéphan était content d'avoir vu les supporters "on a pu profiter d'une ouverture, il y aura une autre session ouverte au public la semaine prochaine", tout en regrettant "de ne pas pouvoir faire plus, mais le bon sens doit l'emporter dans la situation actuel" a ajouté le coach rennais.