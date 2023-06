Ligue 2 : à domicile, l'US Concarneau devrait jouer dans trois stades différents

Cette première saison en Ligue 2 devrait être un vrai casse-tête logistique pour les Thoniers et leurs supporters. La Ligue de football professionnel (LFP) doit valider ce vendredi le plan de match proposé par l'US Concarneau. Privé du stade Guy Piriou à domicile, en travaux pour la saison 2023-2024, le club promu il y a un mois devait encore préciser et finaliser son dossier pour valider son année en Ligue 2. Et surtout, répondre à cette question : où jouer à domicile ? Le problème semble résolu ce jeudi puisque la LFP a publié les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 pour la saison 2023-2024.

Accord de principe

Les villes et les clubs de Brest et Lorient avaient déjà donné leur accord de principe pour héberger en alternance l'US Concarneau. Avec quelques réserves. À Lorient, le stade du Moustoir est indisponible en août en raison du Festival interceltique et à Brest, les dirigeants voulaient clarifier certains détails techniques essentiels. Néanmoins, toutes les parties avaient donné leur accord de principe. Restaient deux journées problématiques, au mois d'août, pour le début de la saison.

Deux matchs à Guingamp

La solution a finalement été trouvée avec Guingamp, nous confirment Philippe Le Goff, le maire de la ville, et Pierre Pouliquen, vice-président chargé des sports à la région Bretagne. D'abord pas très emballés à l'idée d'héberger un club du même championnat, la Ville et le stade ont donné leur accord pour deux matchs du début de saison. Le stade de Roudourou accueillera les deux premiers. Ainsi, le week-end du 5 août, pour la première journée du championnat de Ligue 2, quand l'En Avant Guingamp ira jouer à Sochaux , les Thoniers accueilleront Bastia à Roudourou.

La LFP doit encore valider ce vendredi la proposition bretonne, mais les supporters concarnois devraient voir du pays la saison prochaine.