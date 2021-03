À Épinal, les joueurs du SAS se "faisaient une joie de retrouver la compétition"

Le calvaire du football amateur continue. Les joueurs du SAS, à Epinal, n'ont plus joué en championnat (National 2, la 4ème division) depuis le mois d'octobre. Au mois de février, Noël le Graët, le président de la Fédération française de football, était optimiste sur une reprise de la compétition. Un accord avait été trouvé avec le ministère des Sports pour retrouver le chemin des terrains le 13 mars. Mais ces derniers jours, ce n'est plus la même musique. Pour Roxana Maracineanu, la dégradation du contexte sanitaire ne permet plus de tenir un tel calendrier.

Jusqu'à 100.000 euros de pertes supplémentaires pour le club

Alors, c'est une saison blanche qui se profile pour les joueurs Spinaliens. "C'est dur pour les garçons, qui se faisaient une joie de retrouver la compétition, explique Xavier Collin, manager général du SAS. Ces dernières semaines, on avait fait une préparation plus intense, avec plus de travail tactique en vue d'une reprise. C'est un vrai coup de massue." Depuis 4 mois, les joueurs continuent de s'entraîner. Mais la situation devient compliquée à vivre pour le groupe selon Xavier Collin : "La gestion n'est pas facile, tous les joueurs ne s'investissement pas de la même manière. Il y a des garçons qui veulent s'entretetenir, continuer à progresser. D'autres sont moins motivés à cause de la situation."

Ce flou autour de l'arrêt ou non du championnat perdure. Et les répercussions financières se font sentir. Le club, qui croisait les doigts pour une reprise, n'a pas souhaité mettre ses joueurs au chômage partiel. En début de saison, Epinal avait prévu des rentrées d'argent, avec certains événements comme le loto ou le tournoi du club. "Il y a des billets d'avion qui ont été réservés, des chambres d'hôtels, puisque l'on pensait que les matches de National 2 allaient reprendre. Il y a des dépenses qui ont été engagées", explique Xavier Collin. Le président, Yves Bailly, prévoit jusqu'à 100 000 euros de pertes supplémentaires par rapport aux prévisions. Ce dernier attend "une clarification rapide de la situation".