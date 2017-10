A Feurs, la Coupe de France fait rêver les petits footballeurs

L'avenir de l'US Feurs en Coupe de France de foot est entre les mains du destin. Le tirage au sort du 7e tour aura lieu ce jeudi matin. Au club, les petits ont des étoiles plein les yeux et plusieurs stratégies en tête.

La belle aventure de l'US Feurs en Coupe de France continue ce jeudi matin avec le tirage au sort du 7e tour. Les amateurs ligériens (R2), joliment qualifiés le week-end dernier en battant Aurillac 1-0, attendent de connaitre leur prochain adversaire. Un petit club ou des pros de Ligue 2 qui entrent en lice ? Réponse à 11h mais en attendant, au club, les pronostics vont bon train.

Une équipe de Ligue 2 pour perdre face à plus fort

Et il y a deux tactiques. Celle d’Eliott, 11 ans, qui croise les doigts pour piocher une équipe de Ligue 2. "Sportivement ce serait bien pour le club, surtout que je pense qu’ils peuvent passer au prochain tour avec la conviction", se mouille l’adolescent. Et c’est sûr, ça ferait venir du monde au stade.

Une petite équipe pour passer encore un tour

Mais ce n’est pas le vœu de tout le monde au club. Cette stratégie est un peu risquée pour Wahil, attaquant des U10 de Feurs : "Il ne faut pas tomber sur une grosse équipe mais plutôt une équipe moyenne, à notre niveau, pour qu’on arrive à monter aussi haut que possible"

Le stade de l'US Feurs. © Radio France - Faustine Mauerhan

Un chèque bien utile à chaque tour

Peu importe finalement pour Bernard Digonnet, le secrétaire de l'US Feurs est déjà bien content d’être là. "Maintenant tout ce qui arrive c’est du bonus ! L’objectif du président c’était d’atteindre le 6e ou le 7e tour, c’est fait. Désormais c’est la cerise sur le gâteau, surtout que les gains sont très intéressants. Plus on va loin, plus on touche de l’argent de la fédération. C’était environ 6.000 € pour le 6e tour, presque 12.000 pour le prochain et pour un petit club comme nous, ce n’est pas négligeable"

Réponse à 11h ce jeudi

Patience, l’US Feurs saura bien vite à quelle sauce il sera mangé. Le tirage au sort aura lieu à 11h, ce jeudi 26 octobre. A suivre ici.