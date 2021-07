À Fougères, premier match de préparation pour le Stade lavallois avec les nouveaux joueurs et du public

Dix jours après la reprise de l'entraînement, le Stade lavallois disputait son premier match de préparation ce mercredi à Fougères. Une opposition contre l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli avait choisi d'aligner une équipe par mi-temps. Mais à chaque fois avec un schéma en 3-5-2 avec donc deux pistons sur les côtés. La première période a été clairement plus consistante, avec une équipe mayennaise plus expérimentée. Un premier acte marqué par le joli but du défenseur central Maxence Carlier.

En seconde période, les Lavallois, un peu tendres, ont encaissé deux buts dont l'un en toute fin de match. Mais sur un premier match amical, ce n'est pas vraiment le résultat qui compte. L'entraîneur lavallois, Olivier Frapolli explique : "sur un premier match de préparation, on regarde les déplacements, on observe l'organisation de l'aspect défensif, ce que l'on a travaillé. Et puis, au-delà de ça, on écoute, on voit un peu comment le groupe vit et on s'aperçoit que cela parle beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de communication et on sent qu'il y a un état d'esprit qui est en train de naître et ça c'est intéressant."

Ce match de préparation était aussi l'occasion de retrouver du public dans un stade. Et cela fait du bien. Ce n'est pas le nouveau défenseur Rémy Duterte qui dit le contraire : "c'est important, je suis quelqu'un sur le terrain qui adhère vraiment quant il y a beaucoup de public.. J'aime, ça pousse, ça te pousse pour maintenir ou aller cherche un résultat, c'est important. Ici, les supporters sont très proche du club. On voit l'engouement qui prend autour de l'équipe. On attend que ça et un public ne peut faire que du bien à une équipe."

Le Stade lavallois, actuellement en stage à Echologia à Louverné, disputera son prochain match de préparation le vendredi 16 juillet. Ce sera contre Cholet (National) à Château-Gontier sur Mayenne.

Feuille de match

Laval - AC Ajaccio : 1-2 (mi-temps 1-0). 300 spectateurs environ.

Laval 1ère mi-temps : Sauvage - Baldé, Cros (cap.), Carlier - Etcheverria, Roye, Adeoti, Ferhaoui, Duterte - Da Silva, Barroug

Laval 2e mi-temps : Châtelain - Aït Moujane, Goncalves, Baudry - Perrot (cap.), Maggiotti, Fontinha, Goteni, Terrien - Durbant, Padilla

Buts pour Laval : Carlier (38') ; pour Ajaccio : Moussiti-Oko -(78'), Cimignani (90')