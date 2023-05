"À jamais les premiers" - Jean-Claude Cholley, supporter des Ultras, raconte le sacre de l'OM à Munich

Ils étaient 25.000 à avoir fait le déplacement. Ce 26 mai 1993, ce sont 25.000 supporters marseillais qui sont présents dans les tribunes du stade de Munich, pour assister au sacre de l'OM, premier (et seul) club français à remporter la Ligue des Champions de football. Parmi eux, Jean-Claude Cholley, au coeur du groupe des Ultras.

S'il y a un moment qu'il n'oubliera jamais, évidemment, c'est la tête de Basile Boli, 44e minute, 1-0, les tribunes exultent : "On voudrait que ça ne s'arrête jamais, quand tu vois ce ballon s'élever...". Le discours s'arrête une fraction de seconde, il revit le moment et la folie qui suit : "Les gens derrière moi se sont jetés sur les grillages, j'étais presque écrasé, mais je ne réalisais pas". Son seul souci : "Il faut tenir, toute la deuxième mi-temps (...) mon dieu que c'était long, interminable".

Une seconde mi-temps "à regarder la pendule", à chanter, "à sortir les pompons... ça ne s'est pas arrêté". C'était si fort, qu'après le match "on ne voulait plus sortir du stade, c'était tellement bien, on ne voulait plus partir".

Trente ans après, évidemment, on "voudrait revivre des moments comme ça". le match bien sûr, mais aussi tout le reste : "le train, la location les sandwichs (...) il y avait un compartiment dédié aux boissons et aux sandwichs (...) les couloirs du train n'ont jamais été vides, les gens venaient et repartaient. Ca ne s'arrêtait jamais".

Puis ce trajet retour, en passant "par Besançon, Lyon, Orange, Valence.... (...) et tous les gens qui nous applaudissaient dans les gares (...) pour la première fois on est premiers en quelque chose". Une image de la France en fête et la fierté. La banderole "Fiers d'être Marseillais a été faite après cette victoire", raconte le supporter.

Jean-Claude Cholley rembobine le film. Avant le sacre, il y a eu tous les matchs préliminaires, par exemple contre le Glentoran FC au premier tour, en Irlande. Ils étaient seulement 20 supporters pour ce déplacement, à débourser 1.500 francs pour le voyage. "Tapie nous a remboursés en nous disant que ça lui faisait plaisir qu'on soit venus ! Quand j'y repense, c'est un truc de malade".

"Après la naissance de mon fils, c'est le plus beau jour de ma vie"

Souvenir indélébile : "C'est trente ans après, quand tu vois les autres clubs remporter la Coupe comme le Bayern, Liverpool, le real... tu te dis -On l'a fait nous aussi- (...) dans le palmarès il y a écrit Olympique de Marseille. C'est inscrit jusqu'à ma mort, je paierais pour revivre des moments pareils. Après la naissance de mon fils c'est le plus beau jour de ma vie".

L'OM remporte la Ligue des Champions le 26 mai 1993 : revivez l'exploit par les témoins de l'époque toute cette semaine à 7h15 sur France Bleu Provence .