"À jamais les premiers" - Le sacre européen de l'OM raconté par le journaliste Avi Assouly

Impossible d'oublier son émotion, la voix qui casse et la folie que nous a transmise Avi Assouly ce soir du 26 mai 1993 depuis le stade olympique de Munich face au Milan AC.

ⓘ Publicité

Tout a commencé bien avant le match : ce sont ces repas avec Raymond Goethals où le journaliste se souvient d'un coach imperturbable : "on était à table, Il prenait une fourchette. Il prenait le sel, la salière, la poivrière... Il prenait le couteau et il te disait -là on va les attaquer, parce que Milan, si on les laisse faire, ils vont nous battre, on va les attaquer" ! Il a mis au point une formule et te raconte le match avant qu'il n'ait lieu".

Vient ensuite cette ambiance inoubliable : "Ces supporters extraordinaires, du bleu et blanc de partout. On avait déjà battu la partie entre supporters et on attendait. On espérait ne pas prendre de but. Et puis il y a eu ce corner qui n'existait pas".

"J'ai dit : ça y est, on va se jeter dans le Vieux-Port ! J'ai craqué"- Avi Assouly

Un moment que le journaliste a vécu "à deux milliards et demi pour cent !"

loading

"J'étais ailleurs. J'étais avec les supporters au Vieux-Port", se souvient Avi Assouly. "Je crois que j'ai dit des bêtises. J'ai dit : ça y est, on va se jeter dans le Vieux-Port ! J'ai craqué. Et puis après, il fallait tenir. C'est inimaginable. C'est extraordinaire".

Trente ans après, la voix est toujours là, reconnaissable entre mille, un peu éraillée et le souvenir toujours aussi vif : "Ca reste en moi pour toute la vie".

L'OM remporte la Ligue des Champions le 26 mai 1993 : revivez l'exploit par les témoins de l'époque toute cette semaine à 7h15 sur France Bleu Provence.