"À jamais les premiers"- Le sacre européen raconté par Guy Cazadamont, directeur de la sécurité de l'OM

"Ce 26 mai, quelle folie dans le stade". Guy Cazadamont a tout résumé. Il y a ceux qui l'ont vu à la télé, ceux qui l'ont vécu dans les rues de Marseille, et ceux qui étaient à Munich, ce soir de printemps 1993, quand l'OM réalise l'exploit face au Milan AC. Guy Cazadamont est de ceux-là. Alors directeur de la sécurité et de l'organisation à l'OM, il raconte d'abord cette ferveur des supporters. "On avait pratiquement la moitié du stade. C'était impressionnant. Le bleu et blanc de ce virage là derrière les buts". Le stress du match, l'angoisse d'encaisser un but. Et les Marseillais qui chantent "Hissez haut, les drapeaux...".

Puis Pelé qui va tirer un corner, LE corner. Et la tête de Basile Boli. "Une explosion. Je crois qu'on l'a entendue jusqu'à Marseille, tellement c'était fort !"

Le spécialiste de la sécurité vit un moment exceptionnel, lui qui connait si bien l'ambiance du Vélodrome "où les clubs de supporters sont répartis dans deux virages, mais là, ils sont tous rassemblés au même endroit, c'est fort, c'est pur".

"Chaque groupe a amené son tifo, c'est un mélange de couleurs. Tu ressens toute la culture cosmopolite" de l'OM. "C'est ça qui était fabuleux (...) ce que j'ai vu là, vibrer ces groupes de supporters, c'est énorme".

"J'ai vu des mecs en larmes, de tous âges, déboussolés, c'est du délire "-Guy Cazadamont

L'émotion, il ne l'oubliera jamais "Quand on soulève la coupe... j'ai vu des mecs en larmes, de tout âge, déboussolés, c'est du délire".

La folie à Marseille, elle se vit aussi en images : "Les rues, les vitrines, tout était aux couleurs de l'OM, pendant toute la semaine de la finale. Il y avait du linge bleu et blanc aux fenêtres : des chemises, des tricots de peau. Tout ce qu'il avait de couleur, c'était pendu aux fenêtres !"

Au retour, les joueurs n'arrivent pas à circuler : "Sur l'autoroute, il y avait des mecs en scooter et en mobylette qui accompagnaient le bus."

L'analyse du spécialiste de la sécurité : "ça s'est bien passé, les supporters ont été à la hauteur. Ils étaient tous là, et les joueurs ont senti ce douzième homme". Jusqu'au retour des joueurs à Marseille : "Ils sont en retard parce qu'ils n'arrivent pas à circuler. Même avec le car de CRS et les motards ! Sur l'autoroute il y avait des mecs en scooter et en mobylette qui accompagnaient le bus (...) et au stade, il y avait autant de monde dehors que dedans, c'était quelque chose d'extraordinaire".

L'OM remporte la Ligue des Champions le 26 mai 1993 : revivez l'exploit par les témoins de l'époque toute cette semaine à 7h15 sur France Bleu Provence .