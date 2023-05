"À jamais les premiers" - Le sacre européen raconté par le kiné de l'OM Alain Soultanian

S'il y en a un qui a vécu cet évènement de l'intérieur, c'est lui. En 1993, Alain Soultanian était le kiné de l'OM. Le kiné, c'est l'un des confidents des joueurs, plongé dans le vestiaire de l’OM de l’époque. "Beaucoup de confidences, beaucoup de partages, sur les craintes, les soucis...", raconte Alain Soultanian à France Bleu Provence. Souvent, il faut rassurer : "Ne t'inquiète pas, c'est banal ce que tu as, il n'y a pas de souci (...) il fallait les rassurer, ils avaient confiance".

"Vous ne pouvez pas gagner une Ligue des Champions s'il y a le moindre doute sur un élément du groupe" -Alain Soultanian

De la confiance, au confessionnial, il n'y a qu'un pas. "Un joueur peut vous dire : hier j'ai déconné, j'ai trop mangé, j'ai un petit petit peu bu (...) et après il y a l'art de faire passer le message avec la manière à l'étage supérieur pour dire que lui aujourd'hui, il faut le ménager". Et le kiné le reconnaît : "C'est arrivé en 1993, comme c'est arrivé en 1992 ou en 1991".

La victoire de 1993, elle n'arrive pas par hasard : "C'était une équipe programmée pour aller à la guerre et jouer sa carte à fond (..) on ne retient pas, on lâche le frein à main et on y va (...) c'était les mots des joueurs". Ces joueurs, qui lui mettent encore les larmes au yeux trente ans plus tard : "Ils se parlaient entre eux, je te fais un contre-appel, tu mets la balle ici (...) c'était très professionnel, ils ont fait ça à la perfection".

Alain Soultanian reste marqué notamment par le gardien Fabien Barthez, auteur d’une grande finale : "C'est un garçon qui gagne à être connu, un bourreau de travail, un monstre". ne vous fiez pas à son allure décontractée : "On croit qu'il prend les choses à la légère mais pas du tout (...) c'est comme un élève qui va passer le bac et qui dit il ne peut rien m'arriver, je n'ai pas fait d'impasse. C'est un phénomène".

Cette victoire de 1993, il y pense encore souvent, avec son fils Baptiste, 17 ans, qui ne l'a pas vécue : "On regarde souvent les matchs de Ligue des Champions avec City, le Real... et de temps en temps je lui dis Fiston, elle est là".

L'OM remporte la Ligue des Champions le 26 mai 1993 : revivez l'exploit par les témoins de l'époque toute cette semaine à 7h15 sur France Bleu Provence