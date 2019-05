À l'aise loin de ses bases, Châteauroux ramène la victoire d'Ajaccio

Ajaccio, France

Les Corses du Gazelec d'Ajaccio ont tiré 32 fois au but, ont cadré huit fois. En face, la Berri n'a tiré que cinq fois, dont deux tirs cadrés. Les deux fois ont suffit pour marquer deux buts et faire mouche : ramener les trois points d'un déplacement pourtant sans enjeu pour Châteauroux. Les Corses, 17e du classement, jouaient leur survie en Ligue 2. Ils restent à la lutte avec Sochaux, l'AC Ajaccio et Auxerre pour le maintien.

Châteauroux l'a emporté grâce à deux penaltys transformés par Grégory Bourillon, ses 7e et 8e buts de la saison, son record. En face Jimmy Roye a vu son pénalty stoppé par le portier castelroussin Rémi Pillot. La Berri est inarrêtable dans cette dernière ligne droite : 13 points pris sur 15 possibles et une victoire avec panache dans un match pourtant sans enjeu. "On ne voulait pas fausser le championnat, on n'a pas été brillants mais on a été solidaires", analyse le double-buteur Grégory Bourillon. "On a envie de bien finir, pourquoi pas à la 9e place, pour bien préparer la prochaine saison".

Pour la dernière journée la Berri recevra Clermont Foot vendredi prochain à 20 heures 45.