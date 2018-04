Auxerre, France

Ils sont dirigeants, salariés ou membres de l'Association, l'actionnaire minoritaire de l'AJA. Et Guy Roux commence sérieusement à les exaspérer.

Bien sûr, l'ancien entraineur emblématique du club icaunais peut encore compter sur des soutiens. Mais la tendance est réellement à la grogne envers lui. Et, dans ces proportions, c'est nouveau.

A bientôt 80 ans (il les fêtera en octobre), Guy Roux est toujours l'un des trois représentants de l'Association, l'actionnaire minoritaire, au sein du Conseil d'Administration du club. Et ces derniers jours, l'homme au bonnet s'est fait remarquer en mettant son grain de sel dans une histoire d'achat de bout de terrain entre l'actionnaire principal et l'Association. S'il ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet, Guy Roux se défend de vouloir défendre les installations du club, propriété, en majorité, de l'Association. Mais il irait beaucoup trop loin.

Des membres du club: "c'est tout pour sa gueule"

Le septuagénaire profiterait de ses visites au stade, en semaine, pour questionner les salariés sur les projets du club, récupérer quelques renseignements. Guy Roux ne veut pas réagir à ces critiques. "Pas à mon âge nous dit-il. Ils peuvent parler". L'ancien entraineur auxerrois nous dit juste qu'en tant que membre du Conseil d'Administration, il passe régulièrement chercher son courrier.

Ce comportement ne passe pas auprès de la direction (le président de l'AJA, Francis Graille, n'a pas souhaité s'exprimer). Même James Zhou, le propriétaire chinois de l'AJA, en aurait marre. "Il saoule tout le monde, parce qu'il n'a pas envie que l'AJA réussisse sans lui. C'est tout pour sa gueule." selon plusieurs personnes au club.

Guy Roux assiste de moins en moins aux matches de l'AJA © Maxppp - Daniel FOURAY

Michel Parmentier, président de l'Association: "Il faut donc aussi respecter ce qu'il dit. Il a une présence que d'autres n'ont pas."

Au sein même de l'Association, des membres ne supportent plus ses analyses, son comportement et évoquent "ses idées rétrogrades, ses bâtons dans les roues, son envie d'aller au clash". Pas plus que çà tempère Michel Parmentier : "C'est vrai que Guy a une voix qui porte loin et qu'il a une légitimité. Je viens par exemple de prendre un vol intérieur aux Etats-Unis, la première chose que l'on m'a dite, c'est "Ah Auxerre, Guy Roux" relate le président de l'Association, dont Guy Roux est membre. Il faut donc aussi respecter ce qu'il dit. Il a une présence que d'autres n'ont pas. Il a un mode de fonctionnement... ben... c'est ce qui a permis à l'AJA d'exister, il ne lâche jamais rien. Chacun a son mot à dire et il continue à le dire même si la majorité a dit quelque chose d'autre. Je pense que c'est légitime. C'est peut-être lourd, compliqué, mais il ne faut pas y accorder plus d'importance que ça n'en a poursuit Michel Parmentier. Après, le stade est ouvert à tout le monde, Guy Roux vient faire un tour au stade car ça fait 80 ans qu'il est là (sourire). C'est tout."

Toujours très populaire auprès des fans ajaîstes et du grand public, Guy Roux, qui passe très peu aux entrainements de l'équipe professionnelle et assiste rarement aux rencontres de l'équipe fanion auxerroise, l'est donc de moins en moins au sein du club.

"Que Guy Roux permette de poser des questions, au contraire, c'est toujours utile dans une entreprise d'avoir un peu la mouche du coche qui est là argumente Michel Parmentier. Je ne vois pas en quoi la SAS (Société à Objet Simplifiée, société qui gère la structure professionnelle de l'AJA), qui décide de tout, et surtout de ses propres actions, car elle est maitresse chez elle, pourrait être impactée par les actions de Guy Roux."

Ce que redoutent certains, si Guy Roux continue d'agir ainsi, c'est de braquer James Zhou et inciter le milliardaire chinois à ne plus investir à l'AJA.