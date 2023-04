À l'AS Saint-Étienne, avec la paire Pétrot-Nkounkou, le couloir gauche fait la loi

En l'espace de dix matches, le couloir gauche de l'AS Saint-Étienne est passé de zone sinistrée à principal point fort de l'équipe. Que ce soit défensivement avec un Léo Pétrot auteur d'une performance de haute volée à Grenoble, et offensivement grâce à la fusée Niels Nkounkou, intenable depuis son arrivée cet hiver.

Nkounkou, le feu d'artifice offensif

L'entraîneur Laurent Batlles a trouvé la bonne formule, le 3-5-2, mais aussi le bon équilibre dans un schéma où il faut justement "assumer le déséquilibre", comme il aime à le répéter. Et deux hommes sont devenus des pièces maîtresses du dispositif avec un maître-artificier dans le couloir gauche : Niels Nkounkou.

"En tout honnêteté, non", avoue dans un sourire Laurent Batlles quand on lui demande s'il s'attendait à un tel rendement de la part du joueur formé à l'OM et prêté par Everton. "Il n'avait pas énormément de statistiques quand on en a parlé avec la cellule de recrutement et Loïc Perrin. C'est vrai qu'aujourd'hui Niels ressort, mais c'est tout un collectif tout autour qui lui permet d'être performant."

Performant, Niels l'est au-delà des espérances avec des statistiques hallucinantes pour un piston. Il a en effet inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives en 12 matches, se permettant même d'inscrire des buts venus d'ailleurs, comme ce fut le cas lundi dernier à Grenoble .

Pétrot, garde-fou défensif

Car pour briller offensivement, Nkounkou a un garde-fou en la personne de Léo Pétrot. Deuxième joueur le plus utilisé cette saison par Laurent Batlles, le natif de Firminy est devenu une valeur sûre de la défense à trois mise en place depuis quelques semaines. "Il a eu un peu de mal à revenir au début, mais dans ce système-là, je savais qu'il pouvait performer", analyse son entraîneur. "C'est quelqu'un de très intelligent, qui comprend quand il faut sortir, quand il faut couvrir, se projeter. Il a un jeu assez simple et rigoureux et c'est ce que l'on demande à un défenseur."

Pétrot, un joueur fiable en d'autres termes, même s'il doit, toujours selon son coach "gagner en expérience, en maturité dans le jeu", en prenant exemple sur Dennis Appiah.

Nkounkou-Pétrot, partenaires complémentaires

Pétrot-Nkounkou, deux profils complémentaires donc avec le premier pour assurer défensivement assurer son camarade lorsqu'il décide d'arpenter le couloir ou de repiquer dans l'axe. Et tant pis s'il défend un peu moins. "Il se replace et aide aux tâches défensives, avec Niels ça se passe bien, on communique beaucoup sur le terrain", rappelle tout de même Léo Pétrot. "Mais il ne faut absolument pas le freiner, bien au contraire, il faut le pousser encore plus, aller de l'avant, avoir cet enthousiasme, surtout quand ça fonctionne aussi bien."

Et cette nouvelle gauche caviar de l'ASSE aura un sacré test samedi, dans un Geoffroy-Guichard à l'affluence record, qui risque de tutoyer les 30 000 spectateurs, face à une équipe de Metz toujours en lice pour la montée et qui reste sur une série de 18 matches sans défaite.