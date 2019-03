À L'ÉCOLE DE L'AJA - Nouvel entraîneur chez les pros, (petits) changements dans la formation

Auxerre, France

Le 18 mars, l'affaire était entendue : l'AJ Auxerre remerciait son entraineur Pablo Corréa, et met en place dans la foulée à la tête de l'équipe Cédric Daury, actuel directeur sportif et artisan du maintien, déjà, en 2016-2017. Pour compléter son staff, deux adjoints maison : David Carré, et Sébastien Puygrenier. Les deux hommes gèrent la réserve depuis près de deux ans, où évoluent plusieurs joueurs du centre de formation.

Une réorganisation "bénéfique pour tout le monde"

Du coup, c'est un peu le jeu des chaises musicales : David Carré ne s'occupe plus de la réserve la semaine, mais la coache le week-end ; Jérémy Spinder, coach des 19 ans, récupère l'entrainement de la réserve la semaine, en compagnie de Jean-Sébastien Jaurès, le coach des 15 ans qui vient prêter main forte. De quoi déboussoler les joueurs ? Non, à en croire le directeur du centre de formation, Bernard David : "il ne peut y avoir que du positif, les éducateurs voient d'autres joueurs. En l'occurence Jérémy Spinder a quasiment eu tous les joueurs, soit à l'entrainement, soit en match. C'est une source de motivation supplémentaire pour les joueurs, de se montrer donc c'est plutôt un changement dans la continuité."

Pour Jean-Sébastien Jaurès, réponder à l'appel, et donner un coup de main en réserve, c'était naturel : "on a des devoirs. On est éducateur, on doit s'adapter, c'est le cœur du métier... Et puis ce sont des garçons qu'on connait. C'est bénéfique pour tout le monde, d'avoir un autre discours pour les gamins même si la même idée directrice."

"C'est la vie d'un club, c'est comme ça." - Jean-Sébastien Jaurès

Des jeunes concernés, mais concentrés

Forcément, les jeunes vivent les changements. Mais pour le milieu offensif en formation à l'AJA Guillerme Carvalho, il faut d'abord penser à son travail, et à sa saison : "ça ne doit impacter personne. Notre seul objectif ça doit être de gagner, quelque soit le coach", explique-t-il. D'autant que Guillerme Carvalho et ses camarades le savent, s'ils deviennent pros, ils seront concernés à nouveau par ce genre de situation : "dans la formation, on est en train d'apprendre qu'il faut s'adapter à des coachs différents, des styles différents, des façons de jouer différentes. On doit être prêt à ça, et prêt pour le haut niveau".

Un discours qui rassure Bernard David : "dans le haut niveau, les entraineurs passent, les joueurs changent de clubs... des fois ça les dépasse. Ça ne peut être qu'une source de motivation supplémentaire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on veut des changements tous les quinze jours", sourit-il.

Le directeur du centre de formation va lui aussi faire sa part dans cette nouvelle organisation : il remplacera exceptionnellement David Carré sur le banc de la réserve le 6 avril, en compagnie de Jérémy Spinder, puisque les pros joueront le même jour face à Metz.

