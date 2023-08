A l'extérieur, le SM Caen ne fait jamais la route seul grâce à ses supporters

Le premier déplacement du SM Caen cette saison ne sera pas de tout repos pour ses supporters. Pour affronter le Paris FC, ils devront se déplacer à ... Troyes en pleine période de départ en vacances ce samedi. Le Malherbe Normandy Kop a prévu d'affréter un car ce qui n'est pas non plus évident en cette période estivale.

"Allez à Troyes au lieu de se rendre à Charléty, en partant de Caen et de la Normandie c'est forcément plus loin, déplore Christophe Vaucelle dit Olaf, le président du MNK96.. On était 600 à 700 l'année dernière à Charléty. On aurait été largement autant voire peut-être plus cette saison mais voilà. On nous emmène à Troyes mais on sera je pense quelques-uns là-bas. Peut-être sûrement plus que les supporters du Paris FC (Sourire). Il y aura avec nous un bon nombre d'expatriés franciliens parce qu'ils seront les plus près de Troyes."

Cette galère n'empêchera pas une fois encore les supporters caennais à se mobiliser loin de la Normandie. L'an passé, le Stade Malherbe Caen est apparu en troisième position dans les affluences de parcage. A l'extérieur, seuls l'AS Saint-Etienne et Bordeaux peuvent compter sur plus de supporters. La saison passée, près de 207 supporters caennais ont assisté en moyenne à chaque match joué loin de Caen. Pas mal quand il faut se rendre à Pau, Sochaux ou encore à Nîmes.

"La particularité du Stade Malherbe Caen, c'est que c'est le club de la Normandie, poursuit Olaf. Il y a forcément beaucoup de Normands expatriés un peu partout en France et qui sont supporters du SMC. Ils renforcent à chaque fois notre parcage."

Les supporters qui voudront suivre le SM Caen sur les 19 stades adverses devront parcourir près de 10.392 km cette saison. Et ils seront encore nombreux à le faire malgré les emplois du temps, les coûts et la route.

"On s'entend bien et qu'importe la distance, que ce soit court ou long on trouve toujours du monde pour venir avec nous, explique Christophe Mayet de Génération Stade Malherbe. Le groupe ne fera pas le déplacement de Troyes mais recherche déjà un minibus pour le suivant à Brest face à Concarneau. "C'est vrai que c'est un budget mais c'est toujours un plaisir d'être sur les routes de France comme on dit."