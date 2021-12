À l'OGC Nice, la semaine a été très... cérébrale

Christophe Galtier, l'entraineur du Gym, en avait besoin. Il fallait échanger, parler, discuter. Le club, en panne de victoire à domicile, a donc décidé d'organiser de longs mais calmes échanges. "J'en ai besoin, explique Christophe Galtier. Je me nourris de ces échanges et en plus les critiques, les autocritiques sont indispensables". Alors ce dernier a commencé le premier.

Pour lui, le 11 de départ contre Strasbourg n'était pas le bon. C'est de sa faute. La non sélection d'Amine Gouiri ? "Ma faute aussi !" Mais a-t-il poursuivi; "Amine doit aussi se poser la question pourquoi je ne l'avais pas appelé". Et Christophe Galtier de poursuivre : "Si des choses m'incombent, les joueurs doivent aussi se dire que sur le terrain, la performance individuelle et sportive, c'est de LEUR responsabilité". Le coach est même allé plus loin en avouant devant la presse: "Est-ce qu'on a été au dessus de notre niveau certaines semaines ? Peut-être ! Mais ce qui est sûr c'est qu'en ce moment nous sommes en dessous de notre niveau".

Discret sur le match contre Rennes

On l'entend, des choses ont été dites. Mais, est-ce que ce sera suffisant pour battre une équipe de Rennes en ce moment en pleine réussite ? Sur le match, joueurs et staff technique ont été plus discret. Pas question d'en parler pour ne pas réveiller la mauvaise augure. Mais une chose est sûre, il faudra être combatif en Bretagne. Les discussions de la semaine peuvent aider mais un temps. Ensuite, c'est le fond de jeu, le style, les bases, la technique, l'organisation qui font les grandes équipes... mais ça, c'est encore une autre histoire.