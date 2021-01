À l'OGC Nice, Wiliam Saliba veut devenir le "patron de la défense"

À quelques heures du match contre Metz, le club présente son nouveau joueur et en profite pour rassurer les inquiets. Le nouvel aiglon, Wiliam Saliba, va lui aussi dans le même sens et explique être un "patron".

Sa présentation à la presse a un peu tardé car la nouvelle recrue a en fait déjà joué ce mercredi à Brest. Une défaite 2-0 avec le gym comme baptême et une polémique toute la semaine sur son âge en guise d'accueil. Pas facile comme arrivée ! Mais ce vendredi, veille d'une autre rencontre décisive (elles le sont toutes clament en coeur le coach et le président) contre Metz, le jeune défenseur de 19 ans prêté pour 6 mois par Arsenal a répondu à ceux qui pensent qu'il est venu seulement trouver du temps de jeu. "Je veux être le patron de la défense", a expliqué Wiliam Saliba.

Une infirmerie qui se remplie

Ce natif de Bondy dans la banlieue parisienne n'a pas froid aux yeux. "J_e remplace un grand grand nom (Dante: ndlr) mais c'est excitant et je vais tout donner pour bien le remplace_r". Et de poursuivre qu'il est bien là pour diriger la défense. Il faut dire que l'infirmerie du gym est remplie et que ce n'est pas terminée, particulièrement avec ceux qui évoluent en défense ou pas très loin. Le dernier pensionnaire n'est autre que le capitaine par intérim, Morgan Schneiderlin. Il souffre d'une lésion musculaire au mollet.

"Notre objectif n'a pas changé"

Des absences donc d'un côté, de la motivation nouvelle de l'autre, un coach qui affirme n'avoir toujours pas eu le temps de travailler; la période est complexe et inquiétante pour l'OGCNice. Le président Jean-Pierre Rivère joue malgré tout l'apaisement et se veut rassurant. "Le club, comme l'actionnaire, est patient. Notre objectif n'a pas changé malgré le fait qu'il est désormais plus éloigné. Mais nous sommes des compétiteurs, nous aimons la compétition, alors nous allons redresser la battre." Espérons qu'il communique cette zénitude à tous les passionnés et supporters.