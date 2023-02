A la Beaujoire, la tribune Loire tremble-t-elle de plus en plus ?

Une tribune Loire avec des "tremblements" de plus en plus marqués ? C'est en tout cas le ressenti de certains supporters qui, sur Twitter, s'interrogent. Dimanche, après la rencontre face à Rennes avec quelque 34.000 personnes dans le stade, le débat s'est invité sur Twitter.

C'est Jules, supporter des Canaris depuis une dizaine d'années et habitué de la tribune Loire, qui a posé la question après avoir été contacté par d'autres supporters qui ont l'impression que la tribune "tremble" de plus en plus : "Il y a des supporters qui trouvent que la tribune a toujours bougé. D'autres qui trouvent que ça s'est accentué."

Normal dans une tribune pleine de ferveur pour certains supporters

Les affluences récentes sont avancées avec du monde dans le stade et donc en tribune Loire. Jeudi, par exemple, pour la réception de Turin en Ligue Europa, certains supporters évoquent 10.000 personnes dans une tribune dont la capacité annoncée est de quelque 7.000 places, selon plusieurs habitués sur Twitter. Des supporters debout qui ont chanté, sauté. Bref, pour eux, rien d'anormal dans un stade plein de ferveur.

"Assez inquiétant" pour d'autres

Pour d'autres, le phénomène est récent et s'intensifierait. "Assez inquiétant", "ça vibre beaucoup" peut-on lire sur Twitter. "Il y a beaucoup d'interrogations pour savoir s'il n'y a pas de problème. Après, de là, à voir la tribune s'écrouler, non, non", temporise Jules. Et de poursuivre : "J'ose espérer que les infrastructures sont quand même contrôlées. Avant chaque match, je pense que la tribune doit être inspectée."

Thierry Tissot, président du club de supporteurs Activ' Nantes, confie ce lundi n'avoir eu aucun retour de ses adhérents quant à des vibrations plus marquées, qui inquièteraient. "Le stade doit être scruté de près : il va accueillir des matches du Mondial de rugby et des Jeux Olympiques." La coupe du monde de rugby, à la rentrée 2023, puis des rencontres du tournoi olympique de foot, à l'été 2024.

Le club et Nantes Métropole attentifs

Ces messages de quelques supporteurs sont pris en tout cas au sérieux. Par le FC Nantes, qui indique que des "réunions vont avoir lieu afin de comprendre ce qu'il se passe avec l'ensemble des parties prenantes." Par Nantes Métropole aussi, le propriétaire du stade : l'agglomération affirme avoir "immédiatement alerté" ses services techniques "pour avoir des éléments rapidement". Et de préciser que "la sécurité est une priorité."