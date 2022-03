PORTRAIT - Gérard Couvreur, 74 ans, le footballeur le plus âgé d’Alsace

Gérard Couvreur a tapé dans le ballon rond à l’enfance, avant de se consacrer à sa vie professionnelle et familiale (il a deux fils). C’est à l’âge de 37 ans que cet ancien cadre commercial dans la presse a repris une licence au CA Plobsheim. 37 ans plus tard, il taquine toujours le ballon et pour expliquer sa longévité, il met surtout en avant son hygiène de vie.

"Je n’ai jamais fait d’excès, explique l’entraîneur-joueur de l’une des deux équipes de super vétérans de Plobsheim (équipes réservées aux plus de 45 ans). Je vais chez le cardiologue chaque année et je fais un test d’effort tous les deux ans. J’ai parfois eu des problèmes musculaires. Donc je m’échauffe bien et je me discipline pour boire de l’eau avant les matchs. Je pense que les pépins physiques viennent parfois de là".

Il fait du sport presque tous les jours

En plus des entraînements et des matchs de foot, Gérard Couvreur court aussi trois à quatre fois par semaine, "cinq – six bornes". Dans le vestiaire du CA Plobsheim, club partenaire du Racing, ses coéquipiers admirent sa longévité.

"C’est le moins jeune joueur de foot d’Alsace", sourit Emmanuel. "Mais c’est celui qui a le plus de bravoure à cet âge-là, enchaîne Mario. Il a toute notre considération et notre respect".

Gérard Couvreur fait l'admiration de ses coéquipiers dans le vestiaire © Radio France - Luc Dreosto

"On pense déjà à lui faire une statue, charrie Claude. Parfois on s’inquiète aussi plus vite quand il trébuche. Mais être debout sur le terrain à cet âge-là, c’est fantastique. Beaucoup n’y arriveront pas. Des fois, on l’appelle papa sur le terrain ou papy".

"Là, t’es gentil, rétorque l’intéressé en se marrant. D’habitude, c’est vieux ! C’est aussi pour ça que je continue, le côté convivial. On raconte des conneries et après on rentre heureux, on a passé une agréable soirée".

Il compense le manque de vitesse par l’expérience

Les adversaires de Gérard Couvreur ignorent souvent qu’il a 74 ans. "Quand les adversaires vont au contact, ils vont au contact, rigole-t-il. T’es sur un terrain de foot, ils s’en fichent que t’aies 50 ou 70 ans !"

Ce fan d‘Arsène Wenger est un défenseur, un peu à l’ancienne : "Je ne pense pas que je suis hargneux, mais je ne lâche rien. Maintenant avec mon âge, ce qui me manque c’est la vitesse ! Ah ça c’est sûr, si vous tombez sur un jeune de 50 ans ou 60 ans (sic !), s’il vous prend deux trois mètres, à mon âge, c’est foutu".

S’il n’a plus ses jambes de 20 ans, Gérard Couvreur compense par l’expérience : "On s’aide comme on peut. On essaie de l’arrêter, je ne veux pas dire par n’importe quel moyen, mais on tire le maillot ou des trucs comme ça (rires). Bon après si on est passé, on est passé. On n’est pas seul sur le terrain".

Ils sont deux septuagénaires dans l’équipe

Doyen du foot alsacien, Gérard Couvreur a de la concurrence au sein de l’équipe des super vétérans qu’il coache, puisque Germain a déjà 71 printemps au compteur.

"J’ai un objectif, c’est de faire aussi bien que lui, se marre l’autre septuagénaire de l’équipe. J’essaie de me maintenir en forme, j’ai la chance de ne pas avoir de gros problèmes physiques. C’est surtout le fait de bouger un peu et de voir les copains. Avant j’étais arrière, maintenant je joue devant. Je leur fais un petit crochet ou un petit truc, et j’ai gagné ma soirée !"

Le doyen du foot alsacien a marqué un penalty cette saison

Gérard Couvreur est aussi à coup sûr cette saison le plus vieux buteur d’Alsace. « À la Ménora, on a pris une raclée, mais j’ai marqué un penalty, raconte-t-il. Les copains m’ont laissé tirer, ça fait plaisir ».

Gérard Couvreur qui est aussi trésorier du CA Plobsheim, ne se fixe pas de limite d’âge, il espère jouer au foot au moins jusqu’à 75 ans