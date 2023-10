À la découverte du LASK, adversaire du TFC en Ligue Europa

Le Stadium de Toulouse va de nouveau connaître les émotions d'une soirée européenne cette semaine. La dernière fois, c'était le 3 décembre 2009. Ce jeudi, le TFC va se frotter aux Autrichiens du LASK, adversaire logiquement le plus faible du groupe.

La troisième force foot du pays

Club de la ville de Linz, troisième du pays en termes de population avec environ 200.000 habitants, le Linzer Athletik Sport Klub a été créé en 1908. 125 ans d'histoire sur les bords du Danube, une vingtaine de campagnes européennes et un trophée majeur. Un titre de champion d'Autriche qui remonte à 1965. Dans les années 2000, le club a connu des problèmes financiers avant de revenir sur le devant de la scène depuis quelques saisons. Notamment grâce à Oliver Glasner (2015-2019 en Autriche), entraîneur qui soulèvera en 2022 la Ligue Europa avec Francfort.

Souvent placé, le LASK vit dans l'ombre du Red Bull Salzburg et du Sturm Graz ces dernières saisons. Salzburg a remporté 14 des 17 derniers titres de champion d'Autriche mis en jeu. "En France vous connaissez plus Salzburg c'est sûr. Le LASK est la troisième force du foot autrichien. Ce club est pourtant très populaire. On a toujours 12 à 15.000 spectateurs au stade", explique Dennis Bankowsky, journaliste à Linz. Le LASK évolue désormais dans un stade flambant neuf inauguré en février dernier qui compte quelque 20.000 places. C'est sur cette pelouse que Liverpool est venu gagner lors de la première journée de cette Ligue Europa (1-3, les Anglais étaient menés jusqu'à l'heure de jeu).

La première confrontation face au TFC

Depuis son retour dans l'élite, le club autrichien a pris l'habitude de disputer des campagnes européennes ces dernières saisons. C'est la première fois que Toulouse et le LASK vont croiser le fer dans l'histoire. Toulouse, après le nul récolté en Belgique face à l'Union Saint-Gilloise doit gagner pour se placer avant la double confrontation face à Liverpool. "Ici en Autriche, je vous avoue qu'on ne connaît pas trop Toulouse. Beaucoup plus le PSG ou Monaco, car il y a un entraîneur autrichien sur le banc. Les gens espèrent que le club accrochera la deuxième place derrière Liverpool mais je pense quand même que le championnat français est meilleur que notre Bundesliga autrichienne", poursuit Dennis Bankowsky.

Les Autrichiens du LASK découvriront la pelouse du Stadium ce mercredi en fin d'après-midi où un entraînement est prévu pour eux, quelques heures après une séance du TFC.