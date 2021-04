A la veille de Montpellier-Marseille, le coup de sang des supporters pailladins

A deux jours de Montpellier - Marseille, en Ligue 1, plusieurs vidéos et photos ont circulé, ce jeudi, sur les réseaux sociaux, et on ne peut pas dire qu'elles ont enchanté l'ensemble des supporters héraultais. On y voit Bengous, supporter de l'Olympique de Marseille et youtubeur connu pour ce qui s'apparente à des sketchs sur internet, en compagnie de plusieurs joueurs du MHSC.

Convié notamment par le sponsor du club, Pasinobet, dont il est l'une des têtes d'affiche, le jeune homme se met en scène à Grammont, y compris dans le vestiaire héraultais. Il se promène dans le centre d'entraînement et dans les locaux, plaisante avec les footballeurs de Montpellier, et se fait offrir de nombreux cadeaux. Certains amoureux de la Paillade ont aussi noté que Bengous ne portait pas de masque, ou pas correctement, alors qu'on le voit également bénéficier d'un test PCR.

Le message de Bengous après l'accueil qui lui a été réservé au MHSC - Bengous - Instagram

Une opération qui n'a pas été du goût de nombreux supporters qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux et qui ont vivement réagi, même si certains ont relativisé ou nuancé. Le sentiment, chez eux, d'être moqués voire salis, à deux jours d'un match capital, avec la présence d'un personnage considéré comme un "ennemi" au sein de l'institution.

Face à la déferlante, et même si Bengous a publié un message d'encouragement et de remerciements chaleureux envers le club, affirmant "avoir été reçu comme un roi" et espérant qu'il "continue de grandir", le MHSC a tout de même publié un tweet en fin de soirée, au sujet de cette initiative, et appelé les supporters de la Paillade à l'unité, à quarante-huit heures d'une rencontre essentielle dans la course à la cinquième place.