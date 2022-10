Ligue 2 : "il faudra faire des coups contre des équipes comme Bordeaux" estime le Lavallois Edson Seidou

Ce lundi 3 octobre, le Stade Lavallois va vivre l'un des moments fort de sa saison en Ligue 2. Le club mayennais accueille en effet le prestigieux club des Girondins de Bordeaux à Le Basser. Une première depuis 33 ans. Et ce sera la première confrontation entre ces deux clubs historiques du foot français à ce niveau.

A la veille de ce match de gala, le défenseur latéral gauche Edson Seidou a livré son sentiment au micro de France Bleu Mayenne.

Quelles sont les particularités de cette équipe de Bordeaux ?

Edson Seidou : "c'est une équipe qui combine bien à l'intérieur du jeu, qui passe beaucoup par des passes intérieures, du jeu combiné. Comme ils sont assez justes techniquement, ils sont capables de combiner dans de petits espaces. Il faudra donc être vigilants sur ça."

C'est possible de battre cette équipe de Bordeaux qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison à l'extérieur ?

"Bien sûr que c'est possible. Je l'ai toujours dit, même les années précédentes lorsque j'évoluais en Ligue 2 Orléans par exemple, il va falloir faire des coups contre des équipes comme ça si on veut espérer se maintenir. On respecte, bien sûr, cette équipe de Bordeaux. Elle réalise un début de saison plus qu'intéressant. Mais nous, on veut gagner notre premier match à domicile. Et comme je l'ai dit, pour se maintenir, on ne va pas forcément gagner tous les matches contre les équipes "de notre championnat". On en a déjà perdu deux justement (Nîmes et Pau, ndlr). Donc, il va falloir faire des coups contre des équipes comme ça."

Il y a de la concurrence à votre poste, mais vous avez très envie de disputer ce match contre Bordeaux ?

"C'est sûr qu'on a envie de se frotter forcément à des joueurs qui aspirent à jouer en Ligue 1 ou peut être plus encore. Donc on a envie de le jouer. Mais, personnellement, je veux jouer Bordeaux comme je veux jouer Pau ou Annecy."

Laval est toujours à la recherche d'un premier succès à domicile, cela vous met-il une forme de pression ?

"Ce n'est pas une forme de pression. Mais c'est vrai que depuis le début de saison, on a été, à domicile, quelquefois un peu ouverts. Tout simplement, parce que l'on est resté sur la dynamique de la saison passée où à domicile, on pressait haut. Et puis au bout d'un moment, on prenait le dessus sur l'adversaire. Donc, nous sommes restés dans cette logique là avec des choses intéressantes sur certains matches, notamment Guingamp ou Metz. Donc non, pas une forme de pression, mais on a appris maintenant. On sait que c'est un championnat où il va falloir être efficace que ce soit offensivement et défensivement, et que si on ne l'est pas, surtout face à ce genre d'équipes, ça va être compliqué si on veut aller chercher quelque chose."