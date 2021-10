À Laval, la fierté d'une maman : son fils de 5 ans est recruté par le club de football d'Arsenal

En Angleterre, un enfant de 5 ans vient d'être recruté par le club de football d'Arsenal. Zayn-Ali Salman a eu les honneurs de la BBC cette semaine. Sa maman est originaire de Laval, et vit entre Londres et la Mayenne.

C'est une surprenante histoire révélée par nos confrères britannique de la BBC, relayée par France Info cette semaine. En Angleterre, le club de foot d'Arsenal a repéré un enfant de 5 ans, et vient de l'intégrer dans son école de football. D'après nos confrères de Ouest-France, sa maman, Yasmina Loudifa, est une femme originaire de Laval en Mayenne.

Surclassé

Son garçon s'appelle Zayn-Ali Salman. Dans un reportage diffusé le jeudi 21 octobre sur la BBC, le bambin se présente le plus naturellement du monde de face, maillot d'Arsenal sur les épaules, à un journaliste qui l'interroge à distance. L'un des recruteurs des Gunners d'Arsenal explique que son premier réflexe a été de dire non, et qu'il n'était pas question de l'intégrer à la "nurserie", l'équivalent des tous jeunes débutants dans le foot anglais.

Mais il a testé l'enfant à plusieurs entraînements et a finalement compris que ce qu'il a vu sur des vidéos n'était pas le fait du hasard. L'enfant est maintenant pris en main par Austin Schofield, l'un des éducateurs d'Arsenal. "Nous l'avons évidemment mis avec sa catégorie d'âge : les 4, 5, 6 ans. Et il était déjà meilleur que tout le monde. Fort techniquement, et _sa manière de frapper dans le ballon et de faire des passes est très bonne_. On l'a donc surclassé, j'ai parlé à son père qui souhaitait qu'on l'essai avec les plus grands" explique l'éducateur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Little Messi

Le jeune Zayn-Ali est sous l'autorité parentale, aucune allusion à une somme d'argent n'a été faite dans ce reportage. Dans les colonnes de Ouest-France, sa maman lavalloise explique son bout de choux "a acheté ses premières chaussures de foot à Laval" et que son surnom est "Little Messi". En France certains éducateurs se veulent vigilants sur ces enfants qui montrent très tôt du talent. Cela n'apporte aucune garantie de réussite explique Laurent Calippé, détecteur de talents, qui a longtemps travaillé pour les Girondins de Bordeaux. "Quand on regarde ce garçon on voit qu'il a tout ce qu'il faut au niveau de la psychomotricité, de l'intelligence de jeu. Mais il va se passer tellement de choses dans sa vie. Peut-être qu'à huit ans il sera usé et ne voudra plus jouer" déclare cet expert.

Sur une vingtaine de pré-adolescents recrutés dans les centres de formation, deux ou trois deviennent joueurs de football professionnels. Pour Medhi Ngoyi, responsable de la pré-formation au Paris-FC, recruter un enfant qui a l'âge de la maternelle n'a pas de sens. "Sincèrement c'est triste et on ne lui rend pas service à cet enfant" déclare-t-il. Le paramètre financier entre en ligne de compte dans l'histoire de Zayn-Ali Salman, car en Angleterre les mutations entre les clubs sont payantes dès les petites catégories, et se chiffrent parfois à plusieurs dizaine de milliers de livres sterling, ce qui expliquerait pourquoi certains clubs veulent attirer de jeunes talents même extrêmement précoces.