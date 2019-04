A Laval, Le Mans FC à quitte ou double

Le Mans, France

"C'est un match à enjeu", reconnaît Richard Déziré. Le match à Laval ce samedi peut en effet donner le ton de la fin de saison du Mans FC. A 6 rencontres de la fin du championnat de National, les sang et or comptent deux points de retard sur leurs voisins, troisièmes et potentiels barragistes.

Les Manceaux peuvent donc remonter sur le podium en cas de victoire... comme ils peuvent, en cas de défaite, compter 5 points de retard, avec 15 points restant à prendre.

"L'obligation de donner le maximum"

"On n'a absolument rien à perdre, martèle Richard Déziré. Dans ce match à l'extérieur, le plus gros de la saison, je veux qu'on croque le ballon, qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour répondre aux attentes de nos supporters. On n'a pas d'obligation de résultat mais l'obligation de donner le maximum". Environ 600 Sarthois sont attendus en Mayenne.

Si Le Mans FC parvient à s'imposer au stade Le Basser, il mettrait fin à une série de sept matches et près de deux mois sans victoire. Pour une fois, les sang et or ne sont pas favoris, et cela convient parfaitement à Richard Déziré : "c'est l'occasion rêvée de montrer que notre place n'est pas usurpée".