A Limoges, le quartier de Beaublanc sera bouclé dimanche prochain pour le match Trélissac-OM

C'est l'événement sportif de ce début d'année à Limoges. Plus de 12.000 personnes sont attendues au Stade de Beaublanc dimanche 5 janvier pour le match Trélissac-Olympique de Marseille en 32 ème de finale de la Coupe de France.

Le match se jouera à guichets fermés et avec des mesures de sécurité et de circulation renforcées. Il faudra donc prendre quelques précautions pour cheminer et arriver à l'heure au Stade.

Attention, le boulevard de Beaublanc sera fermé à la circulation

Le boulevard de Beaublanc sera fermé à la circulation et il est déconseillé de tenter de se garer à côté du stade. Des parkings relais seront installés avec des navettes depuis le centre commercial de Corgnac (à partir de 12h30) et depuis le Zénith (11h45-13h). Pour les plus courageux, les places du centre ville resteront gratuites comme chaque dimanche mais il faudra marcher !

Plan de circulation autour du Stade de Beaublanc le dimanche 5 janvier à l'occasion du match Trélissac-OM - © Ville de Limoges

Des contrôles renforcés pour entrer dans le stade

A compter aussi dans votre temps de trajet : les mesures de sécurité du plan Vigipirate, toujours au niveau risque attentats. 30 agents de sécurité sont réquisitionnés pour le filtrage à l'entrée du stade : palpation obligatoire, sacs à dos interdits, tout comme les objets qui pourraient servir de projectiles, type bouteilles d'eau ou fumigènes.