A Marseille, le stade Vélodrome gronde et une partie des supporters réclament la démission de Rudi Garcia

L'OM finira bien par relever la tête. Demain ou après-demain. Mais pour l'heure, le club est "dans le dur". La défaite à domicile ce dimanche face à Rennes (3-1) vient sceller une ambiance déjà plombée 2 semaines plus tôt par la gifle reçue à Monaco (6-1).

L'OM a déjà connu cette saison sa "demontada" : sa plus lourde défaite en Ligue 1 depuis 20 ans, c'était voilà 2 semaines à Monaco (revers 6-1). Mais voici la 2e lame : cette fois, c'est Rennes qui vient s'imposer -devant le public marseillais, en plus- sur un score sans appel, 3 buts à 1. Après cette 5e journée de Ligue 1, Marseille est maintenant à la 10e place, à déjà 8 points du PSG

Encore un but dans les premières secondes

Le public a pourtant commencé par assurer l'équipe de son soutien. Virage Sud, avant la rencontre, le CU84 déploie ainsi une première banderole, où l'on pouvait lire "malgré la rouste à Monaco.." ; en clair, une main tendue pour afficher l'unité. Mais les hommes de Rudi Garcia se sont sabordés, ce dimanche face au Stade Rennais.

"On s'est peut-être cachés les uns derrière les autres ce soir (..) on a été nuls, c'est vrai (..) on a entendu des mots durs envers le coach, mais on le soutient à 200%. On tire dans le même sens. Le coach est devant et on le suit", Grégory Sertic, milieu de terrain

Comme à Monaco, l'OM craque d'entrée. Après seulement 2 minutes de jeu, W. Khazri ouvre le score au milieu d'une défense marseillaise apathique. Et 8 minutes plus tard, c'est au tour de Benjamin Bourigeaud d'ajuster Steve Mandanda d'une frappe lointaine, et de doubler la mise. M. Sanson aura beau sauver l'honneur dans les dernières minutes, c'est déjà beaucoup trop tard. A la 70e mn, Joris Gnagnon avait déjà profité d'un coup franc pour permettre au Stade Rennais de mener 3-0.

Les premiers "Garcia démission" ont été entendus avant même la fin de la première période. Des sifflets, une bronca pour les joueurs à plusieurs reprises, et encore des "Garcia démission" en seconde période, ainsi qu'au pied du stade après la rencontre.

"Moi je pousse mes joueurs, ils n'ont pas lâché, c'était dur pour eux aussi psychologiquement. On ne dit rien, on se tait, on bosse et on se prépare pour jeudi prochain" Rudi Garcia

L'OM vient ainsi d'enchaîner sa 2e défaite consécutive, pour un total de 9 buts encaissés en 180 minutes. Pourtant, Rudi Garcia avait modifié les 3/4 de sa défense, par rapport à l'équipe battue en Principauté, lançant notamment dans le grand bain le tunisien Aymen Abdennour recruté dans les dernières heures du mercato.

"Après deux défaites c'est compliqué, mais j'ai envie d'être positif, si on est négatif on va aller vers le fond" Valère Germain, attaquant de l'OM

Avantage cette fois : l'OM rejoue très vite. Marseille reçoit les turcs de Konyaspor ce jeudi pour lancer sa phase de groupes en Europa League, avant de se déplacer à Amiens dimanche (15h)

