À Meslay-du-Maine, le garage de Francine et Michel transformé en musée du Stade Lavallois

Leur amour du Stade Lavallois déborde même sur les murs de leur maison. Et plus précisément sur ceux du garage. Quand ils vous ouvrent la porte, la couleur orange domine. Pas un centimètre de parpaing ne reste visible tant il y a de posters du club phare de la Mayenne. "On a commencé ici près de la porte avec l'équipe de 1980-1981" sourit Francine. Les visages d'Éric Stéfanini, Thierry Goudet, Michel Sorin ou encore Uwe Krause s'affiche fièrement, juste à côté du compteur gaz du garage.

Visite sonore du garage-musée de Francine et Michel Copier

"Et puis là vous avez la fameuse équipe de l'épopée européenne" poursuit Michel. "Le football c'est notre passion et les posters nous remémorent les bons souvenirs. On aime les regarder". Le couple écume les stades en France et sont des habitués de Le Basser. Pas étonnant donc de voir quelques posters dédicacés par des joueurs. "Fabrice Do Marcolino, Jordan Adéoti et Maxime Hautbois nous ont signé ce poster" nous montre Michel.

Les murs du garage sont aussi garnis de posters des équipes du CS Sedan, car madame est originaire des Ardennes. Du FC Nantes aussi "parce que c'est dans la région" souffle Michel. Ce dernier est aussi un grand supporter de l'Olympique Lyonnais. "Le poster de l'équipe de 2006, je l'ai accroché à côté du fil à linge" rigole le Mayennais. Le couple dispose aussi de plusieurs maillots d'anciens joueurs ainsi que des casquettes et des tasses.