Metz, France

Les Nantais étaient partis dans l’est avec l’objectif affirmé de revenir les valises pleines de points. Mais une nouvelle faute de concentration sur un corner, et un manque de maîtrise en seconde période les y ont empêchés.

"On dit souvent qu’un match nul à l’extérieur c’est bien, analysait Valentin Rongier. Mais dans notre situation et vu le classement de Metz (20ème), on se devait de faire mieux. En plus ce weekend on perd notre 5ème place." Et c’est un peu la cerise sur le gâteau, c’est Rennes qui passe devant.

Ce n’est pas un point de pris, c’est deux de perdu » - Valentin Rongier

Une réaction rapide

Les canaris se sont fait surprendre tôt. A la onzième minute, et alors que les messins n’ont pas encore été réellement dangereux, la défense oublie Nolan Roux sur un corner. Il n’en faut pas plus à l’ancien Brestois pour se ruer sur le ballon et envoyer la balle dans le but de Tatarusanu.

Pourtant, onze minutes plus tard, Léo Dubois et Yassine El-Ghanassy travaillent sur le côté droit. Adrien Thomasson se retrouve lancé dans la surface, il adresse une passe en retrait à Valentin Rongier, qui vise le deuxième poteau, et trompe Kawashima.

Jusqu’ici, donc, tout va bien. Les Nantais sont revenus au score et petit à petit, prennent le dessus dans le jeu. Ils maîtrisent, ils sont dangereux et repartent au vestiaire en ayant montré de bonnes intentions.

Deux mi-temps, deux visages

La deuxième période n’est pas reparti sur les mêmes bases. "En 1ère mi-temps on avait le contrôle du match. A part le but nous n’avons pas été inquiétés. Et en deuxième période on n’a pas réussi à avoir le contrôle du ballon. C’est dommage" reconnaissait Valentin Rongier.

C’est dur de jouer ces équipes-là » - Emiliano Sala

Son capitaine, Léo Dubois, faisait le même constat : "Nous avons été moins compact en deuxième période." Moins précis aussi, dans les transmissions. "Il fallait jouer peut-être plus vite" se questionnait Emiliano Sala. L’Argentin a passé son match à tenter de récupérer des longs ballons.

Mais il n’a pas été récompensé de tous ses efforts. Et n’a pas réussi à faire passer le FC Nantes devant le Stade Rennais. Alors le défenseur brésilien Lucas Lima se voulait lucide et optimiste : "On a perdu deux points mais il reste encore huit matchs donc on va tout faire pour attraper la 5ème place."