"A mon avis, le futur entraîneur regardera le match", selon Benoît Pedretti, entraîneur de l'ASNL par interim

C'est un match à part qui attend l'AS Nancy Lorraine ce dimanche 2 janvier 2022. Pour le premier match de l'année civile, l'ASNL, inquiétante lanterne rouge de Ligue 2, reçoit Rennes, quatrième de Ligue 1, à l'occasion des 16es de finales de Coupe de France de football. Coup d'envoi à 16 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr.

Une rencontre qui se déroule en plein rebond de l'épidémie de Covid-19 et alors que la direction de l'AS Nancy Lorraine n'a pas encore trouvé de successeur à Benoît Pedretti, entraîneur par intérim qui a dit stop pendant la trêve de Noël. Benoît Pedretti dépanne donc sur le banc pour ce match mais devra se passer de nombreux absents : Akichi, Bianda, Basila et Guessand ont été testés positifs au Covid lors de cette semaine de reprise, Ciss et Karamoko sont en sélection, El Kaoutari est blessé et Haag est revenu tardivement de vacances et souffrirait d'un genou selon Benoît Pedretti. "On n'a pas de défenseurs centraux, d'autres clubs ont des soucis, on s'adapte", pour l'entraîneur intérimaire qui va devoir se creuser la tête pour créer une défense cohérente devant le gardien Baptiste Valette.

Mais au delà de ces problèmes d'effectif, ce match peut être important pour l'équipe qui a 19 matchs de championnat pour sauver la place de Nancy en Ligue 2 : "à mon avis, le futur entraîneur regardera le match et puis ce n'est pas tous les week-ends qu'on peut rencontrer Rennes. Peut-être même que dans les années futures, ce sera encore compliqué de rencontrer Rennes".

Il faut faire de ce match une chance, une opportunité et tout essayer. Une rencontre forcément particulière pour Benoît Pedretti qui a décidé de jeter l'éponge après le match perdu face à Dijon avant la trêve : "on l'a préparé sérieusement et je n'oublie pas que beaucoup d'entraîneurs aimeraient être à ma place donc je le prends comme un réel plaisir".

Côté joueurs, Baptiste Valette parle d'un "super match à jouer dans notre stade face à une superbe équipe et un bon test pour voir dans quel état d'esprit on démarre cette seconde partie de saison". Une rencontre à jouer en mettant de côte les nombreuses questions qui se posent dans le vestiaire autour de l'identité du futur entraîneur : "on se pose tous la question, on regrette que Benoît ne continue pas mais on comprend son choix. Notre devoir de joueur est d'être bon, de nous adapter".

ASNL - Rennes, coup d'envoi à 16 heures sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr