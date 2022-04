À Montpellier, les hauts et les bas de Junior Sambia

Sa nonchalance naturelle n'a pas toujours aidé à convaincre les supporters du MHSC de son attachement, pourtant réel, à ses couleurs. Encore moins cette saison, où ses prestations n'ont pas permis de passer l'éponge sur ce qui pouvait, parfois, ressembler à de l'indolence. Pourtant, si la mémoire est parfois courte et sélective, il est juste de rappeler que l'ancien Niortais a aussi connu une période faste à Montpellier, au moment où on l'attendait sans doute le moins.

Il y a deux ans, le jeune homme sortait en effet de l'hôpital et du coma, foudroyé par une forme sévère de covid-19, dont il réchappait miraculeusement. Et alors qu'il avait frôlé la mort, Junior Sambia décidait de croquer la vie. Ressuscité, l'ex niortais s'apprêtait à réaliser sa meilleure saison sous les couleurs de la Paillade, depuis son transfert en août 2017.

Nonchalant, mais non mois attachant !

Un exercice plein (36 matchs dont 25 comme titulaire) et riche en passes décisives, avec six offrandes, soit un total que même Ruben Aguilar n'avait pas atteint lors de sa dernière saison dans l'Hérault (5).

À ce moment-là, Junior Sambia reléguait Arnaud Souquet en seconde position dans la hiérarchie du coach Michel Der Zakarian, à grand coup de caviars pour le duo Andy Delort et Gaëtan Laborde. Il était d'ailleurs revenu tellement fort que l'AS Monaco avait fait de lui une priorité, avant de finalement se raviser.

Peu importe, le temps où il n'était qu'une solution de repli semblait tout de même loin, et définitivement derrière lui. Qualifié de polyvalent à son arrivée, Junior avait en effet été utilisé à cinq postes différents, lors de sa première année à Montpellier.

Le natif de Lyon avait d'ailleurs craint, à l'époque, qu'on ne lui colle l'étiquette de "roue de secours". Le moral en berne et la confiance au point mort, il avait même envisagé de quitter le club pour Majorque, en Espagne.

Le transfert n'avait pas abouti, mais cette crise avait amorcé un changement : Junior Sambia s'était remis en question et au travail, pendant que l'exigeant Michel Der Zakarian semblait avoir mis un peu d'eau dans son vin.

La relation apaisée et le courant rétabli, les prémisses d'un retour en force s'étaient dessinées, au moment où le technicien héraultais avait décidé de le fixer sur le côté droit de sa fameuse défense à cinq, dans un rôle de piston qui semblait lui aller comme un gant.

Besoin de confiance pour offrir des garanties

Seulement, à un an de la fin de son contrat, la confiance de Junior Sambia a de nouveau chuté. Le tir au but manqué et synonyme d'élimination en demi-finale de Coupe de France face au PSG ? Le changement d'entraîneur et le retour à une défense à quatre ? Les négociations autour d'un nouveau contrat qui ont capoté ? Des soucis personnels ? Difficile à expliquer, mais l'ex-chamois semble avoir de nouveau perdu foi. En son avenir au MHSC, comme en lui même.

Bon camarade, toujours souriant dans le vestiaire, proche de Mamadou Sakho et de Elye Wahi notamment, celui qui n'a jamais rechigné à se présenter au micro des journalistes, lorsqu'il était sollicité, ou à donner un maillot qui lui était demandé, a semblé avoir perdu le mode d'emploi qui lui avait permis de devenir l'un des meilleurs centreurs de son championnat.

Olivier Dall'Oglio a alors insisté et a tenté de le piquer, convaincu que ses qualités athlétiques, de passe et même de percussion, n'étaient pas envolées, mais simplement enfouies en lui. Titulaire lors des quatre premières journées, Junior Sambia l'a de nouveau été ensuite, en alternance avec Arnaud Souquet, durant le premier tiers de l'exercice en cours, sans pourtant parvenir à se montrer décisif, et en finissant par être à son tour doublé par l'ancien Dijonnais.

Objectif : se relancer

Il est alors redevenu ce qu'il redoutait : un couteau suisse. Qui plus est un peu grippé. Résultat : des performances très en dessous de qu'il peut produire, et qui ont fini par irriter les supporters, dont un grand nombre l'a sifflé lors de la réception de Brest au début du mois d'avril, mais aussi son technicien, qui l'a tancé, à l'issue de la défaite à Marseille le weekend dernier, en conférence de presse.

Sans doute inquiet, Junior Sambia est surtout peiné par sa situation, à quelques semaines de la fin de son contrat : "il a conscience de la saison qu'il fait. Il sait que malheureusement, il ne restera pas à Montpellier, qu'il lui faut trouver une porte de sortie. Et j'espère qu'il la trouvera avant la fin de la saison", nous confiait récemment son ami Elye Wahi, dans 100% Paillade.

Junior Sambia est le latéral héraultais qui a réalisé le plus de passes décisives sur une saison, ces quatre dernières années. © AFP - Sylvain Thomas

Nouveau chapitre ?

Et alors qu'il s'attend à devoir tourner la page, le latéral droit s'appuie, depuis l'hiver dernier, sur un nouveau représentant. Un homme qui a d'abord fait savoir à Montpellier qu'il était évidemment disposé à laisser son protégé au MHSC, si le club le voulait. Cependant, il s'est aussi, et bien entendu, mis en quête d'une destination qui permettrait à Junior Sambia de se relancer, au cas où.

Dernièrement, une rumeur aussi folle qu'infondée l'envoyait à Marseille. En réalité, pour ce qui est de la France, les échanges ont surtout lieu avec des clubs un peu moins ambitieux que l'OM, en Ligue 1, mais loin d'être dénués d'arguments pour jouer les premiers rôles, et auprès desquels la cote du footballeur reste semble-t-il élevée.

À l'étranger, une formation de Bundesliga, comme des écuries de Championship en Angleterre, lui font aussi les yeux doux, mais à l'heure qu'il est, le joueur comme son entourage privilégient le sportif, avec la volonté de rester dans l'hexagone et d'y trouver un club à la hauteur d'un potentiel dont Olivier Dall'Oglio n'a cessé de regretter qu'il ne soit pas suffisamment exploité, ces derniers mois. Un nouveau point de chute, donc, qui empêcherait celle de l'intéressé.

En attendant, l'ancien gones espère bien rectifier le tir, s'extirper de la spirale infernale dans laquelle il est embarqué, et laisser une dernière bonne impression, avant d'écrire un nouveau chapitre.

Enzo Tchato ou un renfort ?

De son côté, si la Paillade décide officiellement de se séparer de Junior Sambia, elle pourra compter sur Arnaud Souquet, sous contrat jusqu'en juin 2023, et pourra miser sur Enzo Tchato, capable de jouer aussi dans l'axe.

Un jeune homme de 19 ans qui, selon toutes vraisemblances, devrait bientôt signer son premier contrat professionnel. Le coach Dall'Oglio l'intègre dans ses groupes depuis plusieurs semaines et lui a offert ses dix premières minutes de Ligue 1 début avril, face au Stade Brestois. En remplacement, justement, de Junior Sambia.

Cependant, si le MHSC estimait que l'international U20 camerounais étaient encore un peu juste pour évoluer avec les pros, la saison prochaine, le club serait amené à recruter. Les prétendants ne manquent pas. Plusieurs joueurs ont été proposés au club héraultais.