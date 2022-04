Ligue 1 - Montpellier : la détresse après l'ivresse ?

A mi-parcours, cette saison, le MHSC possédait le même bilan que le Stade Rennais. Cinquièmes avec 31 points au compteur, les pailladins d'Olivier Dall'Oglio réalisaient d'ailleurs la meilleure phase aller des dix dernières années et faisaient saliver les supporters héraultais, alléchés par un parfum d'Europe qui se faisait sentir du côté de la Mosson.

Seulement, les douze premiers matchs de la phase retour viennent de chasser l'espoir, pour faire naître le doute, dans l'esprit de chacun. Pire total depuis dix ans, les dix points pris depuis début janvier ont éloigné la Paillade du club breton, pour la rapprocher de Bordeaux, Clermont ou encore Angers. Des écuries en danger et qui, sur la période, n'ont fait guère pire, voire pas beaucoup mieux.

Montpellier, c'est tout ou rien ?

Pourtant, s'il est difficile de croire que le MHSC, aujourd'hui onzième du championnat, était armé pour se tailler une place définitive parmi les cinq, il est tout aussi impensable d'imaginer que cette formation ne va pas relever la tête et se différencier de clubs qui luttent pour le maintien, dont certains finiront à l'étage du dessous, en juin prochain.

Car certes, le groupe d'Olivier Dall'Oglio expose d'avantage de promesses et de potentiels que de signes extérieurs de richesse, mais il n'en demeure pas moins que le public est en droit d'attendre autre chose que les signes extérieurs de détresse, affichés dernièrement.

Sept matchs : plus de temps à perdre !

La Paillade, staff et joueurs, doit donc trouver les clefs pour plus de solidité sur le plan défensif, elle qui encaisse près de deux buts par match depuis début janvier, et davantage de justesse sur le plan offensif, puisque Montpellier score moins d'une fois par rencontre, sur la même période.

Pour ça, les joueurs doivent notamment renouer avec l'esprit collectif qui a fait leur force, encore récemment contre Bordeaux, et qui constitue traditionnellement l'âme de de l'institution. Ce message, Olivier Dal'Oglio le martèle : ensemble plutôt que chacun dans son coin, et surtout pas au détriment du voisin.

Pour l'heure, la mise en pratique se fait attendre. Il est pourtant grand temps de la voir apparaître. Il y a même urgence pour certains joueurs en fin de contrat qui, à défaut de pouvoir convaincre le MHSC de les conserver, doivent se donner les moyens de séduire ceux qui pourraient les convoiter.

Il sera ensuite temps de faire les compte et d'en régler, si nécessaire. Temps de dresser le bilan, de dire si oui ou non ce groupe était suffisamment équipé, correctement constitué, voire idéalement géré. Si les uns ont eu suffisamment de temps de jeu, si d'autres en auraient mérité. Sur la ligne d'arrivée, il serait en tous cas dommage de conclure une belle saison de transition, par une vilaine dépression.