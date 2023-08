A Nantes, le TFC veut attaquer fort sa saison de Ligue 1

A quoi va ressembler la saison du TFC ? Difficile de savoir pour le moment à quel niveau va se placer l'équipe de Carles Martinez Novell dans cette Ligue 1. Premiers éléments de réponse ce dimanche.

ⓘ Publicité

De l'ambition

Si le TFC n'a pas forcément brillé au début de sa préparation, la prestation face à l'AS Roma dimanche dernier au Stadium (2-1) a donné de la confiance avant d'attaquer ce championnat. Une page s'est tournée en fin de saison dernière mais les nouveaux arrivants commencent à prendre leurs marques. Casseres doit notamment confirmer au milieu, en attendant une vraie entrée en matière pour Gelabert, embêté par des problèmes musculaires depuis son arrivée.

Le calendrier : Toulouse va affronter Paris, Marseille et Lens au cours des six premières journées. On va vite savoir si ce TFC a du répondant.

La phrase du coach : "Je suis prêt à transmettre ce que je veux pour l'équipe. Je ne suis pas trop nerveux pour le moment."

Nantes n'est pas au mieux

Le FC Nantes, qui a évité la relégation de justesse en fin de saison dernière, ne se présente pas avec beaucoup de certitudes en ce début de saison. Les Canaris n'ont gagné qu'un seul de leur cinq matches amicaux. Trois buts marqués et neuf encaissés durant cette préparation. Le départ de Ludovic Blas risque de se faire sentir, même si des recrues viennent d'arriver tardivement.

Le groupe à Nantes