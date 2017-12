"A part si les joueurs du PSG sont un peu torchés, je ne vois pas comment on va y arriver"

A la veille du match de gala du Racing face au PSG ce samedi au stade de la Meinau, l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey a fait le show en conférence de presse pour évoquer la difficulté de la mission de ses joueurs face à Paris, toujours invaincu cette saison. Morceaux choisis.

C'est un Thierry Laurey en grande forme qui a évoqué ce vendredi devant la presse le match que toute l'Alsace attend ce samedi entre le Racing et le Paris Saint-Germain au stade de la Meinau (16ème journée de Ligue 1). Plus que tout autre, l'entraîneur strasbourgeois mesure la difficulté de la tâche face à l'ogre parisien toujours invaincu (18 victoires et deux matchs nuls cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions, 71 buts marqués, 11 encaissés).

Quand on lui a demandé ses chances de gagner, Thierry Laurey a manié une première fois l'ironie : "A moins qu'il fasse moins cinq, moins six, que le terrain soit un peu gelé par endroits et à moins qu'ils veuillent jouer à huit, peut-être on a une chance."

Le PSG c'est Irma qui débarque

L'entraîneur alsacien a multiplié les punchlines : "La seule chose que tu peux faire, comme le Celtic, tu les prends à froid d'entrée boum tu marques un but, mais après t'as l'ouragan qui arrive, c'est Irma qui débarque, et pfiou attention ça va souffler dans tous les sens".

Thierry Laurey n'a pas manqué de faire référence à la période des fêtes : "Sur le terrain, ils (les joueurs du PSG) sont irréprochables ces mecs. Ils ne te prennent pas par dessus la jambe. A part si vous leur payez du vin chaud quand ils arrivent et qu'ils sont un peu torchés, sinon je ne vois pas comment on va y arriver".

Thierry Laurey en grande forme avant Racing PSG Copier

Neymar une quiche ?

Enfin quand un journaliste lui demande ce qu'il pense de Neymar : "C'est une quiche, a encore plaisanté l'entraîneur strasbourgeois. Non plus sérieusement, il s'amuse, en France, il survole le championnat. C'est un génie, il fait ce qu'il veut avec un ballon, tu mettrais une orange ça serait la même chose".

Si les joueurs du Racing sont aussi inspirés ce samedi sur la pelouse de la Meinau que leur entraîneur en conférence de presse ce vendredi, le PSG peut se mettre à trembler !