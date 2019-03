"On a pris notre revanche" : la joie des supporters havrais après la victoire contre Ajaccio

Plus de 7 000 spectateurs étaient présents au Stade Océane pour cette rencontre entre le HAC et l'ACA

Le Havre, France

C'était un match à risques, avec des craintes de débordements. La rencontre de la 29e journée de Ligue 2, entre le HAC et l'AC Ajaccio, s'est finalement globalement bien déroulée. Tant sur le plan sportif, avec une victoire 3-1 des joueurs havrais, que dans les tribunes. Depuis les débordements lors du match de play-off de Ligue 2 en 2018, les relations entre les deux clubs sont très compliquées. "C'était le match le plus important de l'année. Depuis que le calendrier a été publié, _on attendait cette date du 15 mars pour prendre notre revanche à domicile, au Stade Océane_. On est fiers des joueurs", souligne un supporter.

L'ambiance était bouillante pendant toute la rencontre. Et les joueurs du HAC ne se sont pas privés de chambrer leurs adversaires à l'issue du match. "Et ils sont où, et ils sont où, et ils sont où les Ajacciens ?", ont chanté les joueurs et les supporters des Barbarians et de KCM.

"Ce n'est pas une vengeance mais une justice. On leur a rendu la monnaie de la pièce", explique un supporter.

Des chants racistes à déplorer...

Les tensions les plus vives se sont manifestées avant la rencontre, au moment de l'arrivée du bus de l'AC Ajaccio au Stade Océane. Des insultes racistes ont malheureusement été proférées par certains supporters ("Vous êtes tous des Corses de merde"...). C'est à déplorer, alors que de nombreux Havrais avaient appelé au calme et à ne pas basculer dans le racisme.