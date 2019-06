A quand l'égalité dans le foot ?

Les joueuses Tess David et Telenie Sissoko, et l'arbitre Stéphanie Di Benedetto étaient invitées au colloque "Le football féminin, un exemple?" au Cellier à Reims.

Reims, France

Malgré l'exposition médiatique et l'audimat engendrés par le Mondial féminin de foot, les inégalités entre joueurs et joueuses restent criantes. Telenie Sissoko évolue en première division, l'équivalent de la ligue 1 chez les hommes, au FC Fleury. Elle explique que même si les hommes sont quatre niveaux en dessous des femmes (en Nationale 2), ils gagnent "deux voire trois fois plus" qu'elles. Le problème est aussi présent au plus haut niveau : les primes allouées par la FIFA aux équipes féminines lors du Mondial 2019 sont très largement inférieures à celles versées aux équipes masculines.

Un problème dû "au modèle économique" du foot féminin, qui est "à construire" selon Carole Gomez, chercheuse à l'Institut de recherches internationales et stratégiques, spécialiste du sport et également intervenante lors du colloque. D'autant que ce sujet concerne aussi les arbitres, largement moins payées en accompagnées que les hommes.