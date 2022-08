"On a que 20 joueurs à l'entraînement" : Philippe Montanier pas contre du renfort au TFC

Avec quatre recrues arrivées cet été (Zanden, Dallinga, Aboukhlal, Haug), le TFC n'a pas été très actif au mois d'août. Avec le départ de Diakité et sans doute celui de Ngoumou, ajoutés aux prêts de Skyttä, Sanna ou encore Bangré, l'effectif s'est réduit. Et Philippe Montanier aimerait bien avoir plus de monde.

"On discutera avec le président"

"On a perdu Rhys Healey, il nous manquait quelques forces vives aujourd'hui à Nantes. On a un effectif plutôt jeune. On a quelques éléments forts qui n'étaient pas là. On avait que deux joueurs offensifs sur le banc. On discutera avec le président pour voir si on peut continuer comme ça. Peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus de forces", reconnaissait le coach.

Ce dimanche à Nantes, le TFC a concédé sa première défaite de la saison. Dès mercredi, le PSG viendra défier les Violets au Stadium.