À quelques heures du match face à Monaco, des joueurs du PSG touchés par un virus

Ce samedi à 17h pour la 23e journée de L1, le PSG défie Monaco sur son rocher. Une rencontre que Paris aborde dans un drôle d'état. Mbappé, Messi et Verratti sont forfaits et ce midi on vient d'apprendre qu'un "petit virus" frappe certains joueurs qui ont fait le déplacement en Principauté.

Qui sont le joueurs malades... © Maxppp - RICHARD DE HULLESSEN Il ne manquait plus que ça au PSG ! Un virus qui frappe plusieurs joueurs à quelques heures de la rencontre face à Monaco ! France Bleu Paris s'est fait confirmer l'information de nos confrères de RMC : actuellement installés dans un hôtel entre Nice et Monaco, certains joueurs sont malades. Le nombre n'a pas été divulgué mais certains parisiens sont victimes d'un "petit virus" avec des symptômes comme des vomissements, maux de ventre et grosse fatigue. ⓘ Publicité Une décision sera prise au sujet de ces garçons malades juste avant de partir au stade. Le PSG va défier Monaco dans un drôle de climat puisqu'en plus de ces joueurs touchés par ce virus, des garçons comme Messi, Verratti et Mbappé sont forfaits.