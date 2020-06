A quoi va ressembler la reprise du TFC lundi ?

Le Toulouse Football Club confirme que les joueurs retrouveront le chemin du Stadium ce lundi 22 juin. Y aura-t-il un nouveau coach d'ici là ? Mystère.

Les joueurs convoqués individuellement

Les joueurs du Toulouse Football Club sont convoqués individuellement à partir de lundi. Ils passeront au Stadium une batterie de tests médicaux, et seront testés au Covid-19.

Pour la reprise de l'entraînement, quelques jours plus tard, joueurs et staff vont aussi devoir respecter quelques consignes : convocation des joueurs par groupe restreint et à des horaires différents, mise en place d’un protocole d’arrivée des joueurs et du staff sur le site et à l’intérieur des différentes infrastructures, prise de température quotidienne et examens sommaires avant chaque séance, application de l’ensemble des gestes barrières et précautions nécessaires, adaptation des séances et du matériel de travail…

On ne sait toujours pas quel staff accueillera ce groupe du TFC. Le club attend également la réunion du bureau de la LFP qui va se pencher ce vendredi sur une Ligue 1 à 22 clubs.

Les joueurs ne salueront pas les supporters

Tous les entraînements à venir se dérouleront à huis clos. Le club précise que les joueurs ne viendront pas saluer les supporters éventuellement présents aux abords du Stadium.