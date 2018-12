A Reims, le Racing veut gagner pour les victimes de l'attentat de Strasbourg

Strasbourg, France

C'est un petit retour à la normale après l'attentat de Strasbourg. Les footballeurs du Racing jouent ce samedi soir à Reims dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1 (le seul match maintenu ce samedi, les autres ont été reportés à cause des gilets jaunes). Les Strasbourgeois ont vécu une semaine sous tension. Certains joueurs comme Dimitri Liénard se sont promenés sur le marché de Noël une heure avant l'attentat, d'autres habitent au centre ville et évidemment, tout le monde était très inquiet mardi soir. "Ce qui s'est passé est tragique et nous a beaucoup affecté, raconte le milieu de terrain Benjamin Corgnet. Maintenant, on a un groupe entre nous et on a pu avoir rapidement des nouvelles de chacun, donc c'était rassurant".

Un tueur abattu près du stade de la Meinau

La Fête de Noël du club prévue mercredi a été annulée et les joueurs se sont entraînés à huis clos pendant deux jours, sous surveillance policière, car les forces de l'ordre avaient perdu la trace du tueur Chérif Chekatt à Neudorf et sa cavale s'est achevé rue du Lazaret, à quelques centaines de mètres du stade de la Meinau.

Pour Thierry Laurey, c'est une bonne chose que ce match à Reims n'ait pas été reporté : "Ça nous permettra d'évacuer un peu tout ça. Ça permettra aux supporters de passer entre guillemets à autre chose, de continuer à avancer, de reprendre une vie qui sera peut-être pour certains plus jamais comme avant, mais qui pour d'autres leur permettra d'avancer".

"On va essayer de faire le maximum pour gagner et apporter un peu de bonheur aux supporters dans cette semaine difficile", renchérit Benjamin Corgnet.

Strasbourg mon amour

Pour rendre hommage aux victimes de l'attentat, les joueurs porteront un maillot original avec la mention "Strasbourg mon amour".

💙 Pour #SDRRCSA, les joueurs du @RCSA porteront un maillot spécial sur lequel, tout près du cœur, s’imprime l’amour que tout un club porte à sa ville meurtrie. #StrasbourgMonAmour, une rime pour dire la vie qui continue. Toujours.

➡️ https://t.co/qcNZIaTjPqpic.twitter.com/0FeTsXIVHF — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) December 14, 2018

Les deux équipes sont au coude à coude au classement. Le Racing, 8ème (avec 23 points), compte un point d'avance sur les Rémois, 11èmes.

Reims - Racing, c'est à vivre dès 19h30 ce samedi sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 20 heures.