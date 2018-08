Chantepie, France

Ils étaient attendus depuis plus d'un mois : les maillots deux étoiles de l'équipe de France. Deux étoiles pour deux coupes du monde remportées. Vendredi matin, une vingtaine de personnes attendait avant même l'ouverture de l'Intersport de Chantepie, dans l'espoir de mettre la main sur l'un des maillots bleus. Olivier est arrivé à 7 heures : "Je ne suis même pas un fan de foot mais c'était important pour moi, c'est mon pays tout de même."

Devant l'intersport de Chantepie, une vingtaine de personnes attendent déjà avant l'ouverture pour avoir l'un des maillots deux étoiles qui doivent arriver ce matin. Le premier est arrivé à 7h. #ChampionsDuMonde#equipedefrance@SportsArmoriquepic.twitter.com/0GxKyd5JLP — FB Armorique (@bleuarmorique) August 17, 2018

A l'ouverture des portes à 9h30, le directeur du magasin, Frédéric Tumoine, prévient la trentaine de personnes arrivées : "Les maillots ne sont pas encore arrivés, on attend la livraison, mettez-vous sur la ligne d'attente s'il vous plaît". Le groupe obtempère, "On s'organise en fonction de l'heure d'arrivée et des tailles pour que ce soit équitable et qu'un XL ne se retrouver pas avec un S" explique Damien. Le directeur revient vers eux : "Il n'y aura que 18 maillots, pas de taille enfant, ce sera un maillot par personne." Un murmure parcourt la foule, on sait déjà qu'il y aura des déçus, mais personne ne part.

9h30, ouverture des portes mais les maillots ne sont pas encore arrivés, le groupe patiente en file. Le directeur prévient : "Il n'y aura que 18 maillots !" Il y a déjà plus de monde que de maillots disponibles dans la queue. #equipedefrance#maillotdeuxetoiles@SportsArmoriquepic.twitter.com/kOU223eCKP — FB Armorique (@bleuarmorique) August 17, 2018

A 10h, les maillots arrivent enfin, mouvement d'excitation. Olivier, arrivé le premier, a laissé passé Félicien, 12 ans, devant lui : "ça y est j'ai le premier maillot, dit-il fièrement en ajoutant, je vais le mettre dès aujourd'hui et puis ensuite pour les entraînements et les matchs de l'équipe de France." C'est son père Alain qui règle la facture : 84,99€. "ça lui fera son propre maillot au moins, moi j'ai déjà le mien avec une étoile, je n'ai pas été fan du jeu des Français pendant ce mondial." explique-t-il, suscitant des débats dans la file d'attente. Le prix n'est-il pas un peu élevé : "Quand on aime, on ne compte pas !" s'exclame Damien qui repart aussi avec son exemplaire. Au travail ? "Non, je me suis arrangée pour être au repos aujourd'hui" sourit-il. En quelques minutes, les 18 maillots partent, les déçus se sont dispersés en quelques secondes à peine, pas de cohue. "On ira voir dans les autres magasins, mais ils ne savent pas quand ils seront livrés, je les ai appelés" précise Mario en ajoutant : "Sinon on attendra septembre !" Nike a effectivement annoncé qu'une fois les 30 000 exemplaires écoulés, il faudra attendre la rentrée pour recevoir la nouvelle production.