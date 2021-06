On a retrouvé le dernier maillot Bleu porté par Karim Benzema à Nice

Cinq ans et demi après sa dernière sélection en Equipe de France à Nice, Karim Benzema va à nouveau enfiler le maillot Bleu ce mercredi soir. A nouveau à l'Allianz Riviera. A quelques mètres de là, on a retrouvé le dernier maillot porté à l'occasion de sa 81e sélection face à l'Arménie.

Il est un trait d'union entre passé et présent. Le symbole d'une parenthèse de cinq ans et demi, qui va se refermer ce mercredi avec le retour en Equipe de France de Benzema à Nice, là où l'histoire s'est arrêtée le 8 octobre 2015. Le dernier maillot Bleu porté par Karim Benzema est exposé au musée national du sport de Nice, à quelques mètres de l'Allianz Riviera, là où l'attaquant du Real Madrid a disputé son dernier match en Bleu. C'était il y a cinq et demi.

Applaudi, sifflé puis ovationné par l'Allianz Riviera

Le 8 octobre 2015, les Bleus reçoivent l'Arménie à Nice en match amical et Benzema est titulaire à la pointe de l'attaque, associé à Mathieu Valbuena et Antoine Griezmann. Déjà critiqué pour son manque d'efficacité en Bleu, le numéro 10 à l'époque est tour à tour applaudi, sifflé puis ovationné par l'Allianz Riviera, après un doublé en fin de match. Remplacé par Olivier Giroud à 9 minutes de la fin, il n'enfilera plus le maillot Bleu pendant cinq ans et demi. Emporté par l'affaire de la vidéo intime de Valbuena et une interview donnée au journal Marca dans laquelle il affirme que Didier Deschamps a "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France" en ne le retenant pas pour l'Euro 2016. De l'eau a visiblement coulé sous les ponts. Et revoilà Benzema en Bleu. Avec le numéro 19.

45.000 objets conservés au musée

Le 9 octobre 2015, au lendemain de la victoire face à l'Arménie, Didier Deschamps visite le musée national du sport et ne vient pas les mains vides. "Il voulait nous laisser un souvenir du passage des Bleus à l'Allianz Rivera et comme Karim Benzema avait été élu homme du match, il nous a apporté son maillot dédicacé," raconte Thomas Fanari, directeur de la communication du musée (et accessoirement fan de Karim Benzema !). D'abord exposé à l'occasion de l'exposition sur l'Euro 2016, le maillot rejoint ensuite la réserve. "On a environ 45.000 objets de sport qui témoignent de notre société et racontent des histoires. Celui-là était un très bel objet le lendemain du match, il est devenu unique avec toute l'histoire qu'on connait."

"Au fil du temps ce maillot est devenu historique" Thomas Fanari Copier

Le rôle d'un musée de susciter le débat

Unique et symbolique de cette parenthèse qui se referme alors il est à nouveau exposé depuis quelques heures dans le hall d'entrée du musée. Même si le retour de Karim Benzema divise les fans de foot. "C'est aussi le rôle d'un musée de susciter le débat et la discussion. Oui c'est un joueur clivant mais ça ne nous empêche pas de l'exposer, au contraire".

"Son passé je ne l'oublie pas" les fans de foot niçois partagés sur le retour de Benzema Copier