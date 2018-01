Paris

Florian n'oubliera jamais cette 11ème minute de jeu, samedi dernier au Parc des Princes. Edinson Cavani vient de faire trembler les filets pour la 157ème fois sous les couleurs parisiennes et file tout droit vers Auteuil, torse nu, pour offrir le maillot de son record. Une foule de supporters se rue en bas de la tribune mais ce fan de Pantin âgé de 26 ans fait le pari de ne pas bouger, debout sur son siège... Bonne pioche, le maillot file dans sa direction.

C'est le premier maillot que j'attrape !

"Je ne m'y attendais vraiment pas", reconnait Florian pour qui le plus dur restait à faire : sauter plus haut que ses voisins. "Il l'a lancé vraiment fort, j'ai un peu bataillé, j'ai pris des risques" sourit-il. "J'aurais pu me faire très mal en retombant", reconnaît l'habitué d'Auteuil en pensant à l'ami qui l'a rattrapé dans sa chute. "J'ai eu le dessus sur quelqu'un et je l'ai rangé direct dans ma doudoune" ajoute-t-il, en se frottant encore les yeux : "c'est le premier maillot que j'attrape et je ne m'y attendais pas du tout" dit cet abonné qui suit régulièrement l'équipe en déplacement.

Qu'il le signe, ce serait magnifique !

Trois jours après, Florian a eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait faire du précieux maillot. Tellement précieux qu'il a déjà reçu des propositions financières : "on m'a même proposé 1000 euros". mais pour lui cette tunique n'a pas de prix. Fan de l'avant-centre uruguayen, il rêve de pouvoir le rencontrer pour le faire signer son maillot historique, avant de l'encadrer. "Ce serait magnifique !" Le message est lancé.