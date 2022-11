À Rodez, le GF38 poursuit sa série de victoires en Ligue 2

Et de quatre ! Ce samedi 5 novembre au soir, au stade Paul-Lignon de Rodez, le GF38 a enchainé une quatrième victoire consécutive en championnat (0-1), une série que les Grenoblois n'avaient plus réalisée depuis 1969 en Ligue 2 ! En y ajoutant le match nul à Saint-Etienne et la victoire en Coupe de France contre Illzach, cela fait depuis le 10 septembre que l'équipe n'a plus perdu un match. Après Allan Tchaptchet contre Valenciennes, c'est de nouveau un défenseur grenoblois qui a marqué en la personne de Mamadou Diarra, arrivé tardivement à la fin de l'été.

Profiter à fond de cette belle lancée avant la trêve

Cette très bonne dynamique réjouit en tout cas l'entraîneur Vincent Hognon : "Je crois que c'est mérité ce soir, en ce moment c'est une bonne période, on va tout faire pour que ça dure__, mais on sait très bien qu'à un moment ça va s'arrêter. Les joueurs pour l'instant repoussent l'échéance, en attendant on est à 25 points, et ça c'est une très très bonne chose ! Notre ambition c'est à la fois de creuser l'écart avec ceux qui sont derrière et qui jouent le maintien, mais c'est aussi maintenant de profiter et de rester le plus longtemps possible aussi haut".

Avant la trêve due à la Coupe du Monde, il ne reste plus qu'un match de championnat à domicile contre Dijon et la réception de Beaujolais en Coupe de France. Ce sont deux belles opportunités de prolonger la dynamique exceptionnelle du GF38 cette saison.