A Sablé, les U19 sur les traces des Bleues

Sablé-sur-Sarthe, France

"Moi, c'est plus qu'une passion. J'ai très envie que le football m'emmène plus loin, mais pour ça, il va falloir travailler, sur le terrain et à l'école !" Lou joue dans l'équipe U19 (moins de 19 ans) de la Roche-sur-Yon. La lycéenne a conscience que devenir pro n'est pas donné à tout le monde, d'autant que "comparé à Montpellier ou Bordeaux, nous, on n'a pas de gros club masculin auquel nous rattacher". A l'inverse de leurs adversaires du sud, les Vendéennes n'ont pas de séances de musculation, par exemple.

Ses coéquipières et elle considèrent malgré tout que la pratique féminine du football s'est davantage développée ces dernières années, qu'elle est mieux acceptée et que ça ne peut qu'être positif pour leur sport. C'est en partie grâce à la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment en France - "Il faut qu'elles gagnent !". Toutes suivent assidûment les matches des Bleues, et certaines ressentent une certaine fierté à jouer ici. "Delphine Cascarino, de l'OL, et Grace Geyoro du PSG sont passées par le tournoi de Sablé, explique Marc Sanchez, l'organisateur des rencontres. On a aussi vu des joueuses de la sélection allemande... On est devenu un vrai rendez-vous du football européen !"

Dans chaque équipe, des futures pro

Sur un autre terrain, Margot termine son match en larmes. "J'ai mal joué", s'agace la jeune milieu de terrain du Paris FC, qui indique d'une voix déterminée vouloir faire du foot son métier. "Je suis en pôle Espoirs à l'INSEP [Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance], c'est là où sont les meilleures joueuses. On s'entraîne ensemble, on améliore nos capacités ensemble... C'est une vraie chance." Sa coéquipière Luna, également à l'INSEP, déplore malgré tout que l'équipe féminine du Paris FC soit désavantagée par rapport aux garçons. "On a des terrains, on a ce qu'il faut, mais en déplacements... On nous refuse plus de choses qu'eux."

Les Nantaises sont entrées sur le terrain pour disputer leur match. Sur le côté, Nicolas Delépine épie la technique des joueuses. "Dans chaque équipe présente ici, il y a de futures pro." L'entraîneur des Guingampaises se réjouit de constater le développement des sections féminines, un peu partout, en haut niveau ou en amateur. "Après le Mondial, c'est sûr, il y aura un boom des licenciées. Mais le problème, c'est que dans les petits clubs, il y a un ou deux terrains, trustés par les garçons... C'est une question de volonté, il faut que les clubs soient motivés."

Plus d'entraîneures

Marc Sanchez se veut plus mesuré : "accueillir plus de filles, c'est aussi devoir adapter les infrastructures, pour les vestiaires, les douches... On n'a pas toujours les moyens." Le club sabolien, d'ailleurs, joue au plus haut niveau régional mais n'a pas les moyens de monter plus haut. Nicolas Delépine estime malgré tout qu'avec un tournoi aussi reconnu, le Sablé FC a fait beaucoup pour les filles du foot.

Sa marotte : que les filles s'emparent des crampons d'entraîneur. "Très peu de filles sont intéressées par l'entraînement, parce qu'elles sont moins sensibilisées." C'est pourtant une manière de vivre du football... Alors, le coach essaie de motiver ses joueuses pour qu'elles s'y mettent. "Je milite pour que beaucoup de filles entraînent des garçons. Après tout, on a beaucoup de garçons qui entraînent des filles ! Ce serait bien, non ?" Y a plus qu'à.