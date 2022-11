À Saint-Apollinaire, on joue désormais au football sur un terrain rempli de noyaux d'olives

Cela faisait des années que les passionnés attendaient ce terrain flambant neuf, c'est chose faite ! Le complexe Michel-Gallot accueille désormais une pelouse synthétique recouverte de noyaux d'olives concassés, à la place de l'ancien terrain stabilisé, fait de sable et de graviers. C'est le deuxième terrain du genre dans la Métropole après celui du Trimolet aux Grésilles à Dijon. Et le moins que l'ont puisse dire, c'est que cette nouvelle infrastructure, dédiée principalement aux jeunes de l’école de football de l’ASPTT Dijon, ravit tout le monde.

ⓘ Publicité

Un terrain plus vert

La spécificité de ce nouveau terrain, c'est donc qu'il est recouvert de ces noyaux d'olives concassés. C'est le même principe qu'avec les billes en caoutchouc qui sont très utilisées sur ces structures synthétiques, mais là c'est nettement plus naturel. Ce type de structure possède de nombreux avantages, notamment une résistance aux aléas climatiques et une réduction de besoins d’entretien. Le maire de Saint-Apollinaire, Jean-François Dodet, y voit aussi plusieurs atouts. "Avec ce terrain, on gère à la fois l'écologie, le sport et puis la qualité de pouvoir jouer sur un terrain parfait en termes de rebonds, en terme de passes, etc.", explique-t-il.

Le terrain est entièrement recouvert de ces petits morceaux de noyaux d'olives. © Radio France - Dimitri Morgado

Un projet et une innovation qui ont quand même un coût important. Il aura fallu 1,1 million d'euros pour finaliser le chantier. Une somme supportée principalement par la Métropole.

📻 Ecoutez notre reportage sur le nouveau terrain du complexe Michel-Gallot à Saint-Apollinaire

loading

Une structure très attendue

"20 ans qu'on attendait ce terrain !", raconte Daniel, un habitué du club. "On est donc très fier et très heureux d'avoir ces installations maintenant." Chez les jeunes joueurs aussi, c'est un plaisir, avec en prime les premières sensations sportives. "Quand j'ai mis le pied, c'était un peu bizarre, mais c'est bien", s'exclame Timéo, neuf ans, pendant la mi-temps.

Les morceaux de noyaux d'olives ont été préférés aux traditionnelles billes en caoutchouc fréquemment utilisées sur ce genre de pelouses synthétiques. © Radio France - Dimitri Morgado

Du côté des dirigeants, on est aussi soulagé. "C'était une nécessité, explique Fabien Baumann, le président de la section foot de l'ASPTT Dijon. On a aujourd'hui toutes nos équipes jeunes qui évoluent au plus haut niveau régional. Si on veut continuer à grandir, et c'est le projet qu'on a au niveau de cette section football, si on veut attirer du monde, des coachs, des joueurs, effectivement, c'est compliqué de le faire avec un terrain stabilisé pour l'entraînement." Il rappelle aussi que sur le terrain du Trimolet, aussi fait de noyaux d'olives, le club de Saint-Apollinaire n'a jamais perdu, c'est peut-être un signe ! "Ce terrain était souhaité, désiré et rêvé depuis de nombreuses années, se rappelle le président. Moi-même, il y a 20 ans, je jouais sur ce terrain là et on l'espérait déjà, donc c'est vraiment un grand jour."