A Saint-Étienne, le projet de statue pour Herbin et Rocher au point mort

Roger Rocher et Robert Herbin

En ce lundi 26 juin 2023, cela aurait pu être un parfait cadeau pour marquer le 90e anniversaire de l'AS Saint-Étienne. Une statue de Robert Herbin et de Roger Rocher, entraîneur et président mythiques du club, installée devant le stade Geoffroy-Guichard. Certes, les bougies pourront être soufflées ce lundi, mais sans statue emballée dans un paquet cadeau.

ⓘ Publicité

Lancé en 2020 à la suite de la disparition du Sphinx, le projet de statue pour rendre hommage à Robert Herbin semblait pourtant faire l'unanimité dans les différents milieux stéphanois, politiques et footballistiques. En y associant l'ancien président Roger Rocher, faisant de cette œuvre d'art un symbole de réconciliation entre les deux légendes de l'ASSE. Une statue monumentale en bronze, peut-être trois mètres de hauteur, installée aux abords du Chaudron. Un sculpteur parisien à la baguette (Laurent Mallamaci), trois co-financeurs (ASSE, mairie de Saint-Étienne, Département de la Loire) et un calendrier rêvé pour l'inauguration : juin 2023 pour les 90 ans du club.

"Au mieux, on peut dire que ce projet de statue est aujourd'hui en pause et que rien ne verra le jour avant plusieurs mois". Voila ce que nous disent certains acteurs du projet en ce mois de juin 2023. Une pause qui, pour certains, peut prendre des allures d'abandon. Que ce soit la mairie de Saint-Étienne, le Département de la Loire et l'ASSE, chaque co-financeur se renvoie la balle. Les collectivités assurent toujours être partantes, tout en assurant que la balle est dans le camp de l'ASSE. Un discours qui fait quelque peu rire jaune au sein du club stéphanois.

Le coût estimé de la statue, déjà, explique en partie l'arrêt de ce projet. Un premier devis "pharamineux", selon certains, estimé aujourd'hui entre 200.000 et 250.000 euros. Pour des collectivités au budget toujours plus serré et un club aux finances forcément réduites après la descente en Ligue 2, cela fait beaucoup.

L'autre explication de ce point mort tourne autour de l'emplacement de cette statue. L'ASSE la souhaite sur le parvis du stade Geoffroy-Guichard, entre des entrées de la tribune Jean-Snella et la boutique du club. De son côté, la mairie l'envisage plutôt dans la cour d'honneur du stade, juste devant l'entrée de la tribune présidentielle. Un espace uniquement accessible aux supporters ayant un billet dans cette tribune. Cette option, l'ASSE la refuse.

Entre son coût et avec ces divergences de points de vue, le statu quo autour de la statue de Robert Herbin et de Roger Rocher pourrait donc bien s'éterniser...